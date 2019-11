豊かな風味を満喫する食のイベント「スパイスコレクション」 ザ・リッツ・カールトン バリで開催

スパイス接続 シェフガーデン 食の洞窟 Bejanaインドネシア料理店

私たちは、尊敬されるペティ・エリオットとのフードフェスティバルでこの素晴らしい遺産を祝うことに興奮しており、これらの慎重にキュレーションされた料理イベントでゲストをホストすることを楽しみにしています” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリでは、特別感あふれるグルメイベント「ぺティー・エリオットと楽しむスパイスコネクション」を1か月に渡り開催しています。11月20日には爽やかなアルフレスコの「サマーランチ」を、11月21日には興味深い「ガーデン・トゥー・テーブル」クッキングクラスと豪華な5コースメニューをご用意した「テイスト・オブ・アーキペラーゴ」ワインペアリングディナーを開催いたします。

ビーチフロントリゾートのブジャナインドネシアンレストランで開催される「スパイスコネクション」フードフェスティバルでは、インドネシア諸島各地の風味豊かな味わいを、魅力的なアラカルトメニューやテーマビュッフェと共に1か月に渡りご紹介して参ります。イベントは人気フードライター・作家兼ゲストシェフのペティー・エリオットとザ・リッツ・カールトン バリでカリナリーディレクターを務めるレイモンド・シエクのコラボによりご用意いたします。ぺティー・エリオットは自身の故郷である北部スラウェシ地方の料理を取り上げたパパイヤフラワーほか、ジャカルタバイツなどの著書で知られています。

注目のサマーランチイベントはリゾートの清々しいシェフガーデンを舞台に、ペティーとレイモンドよりスパイスにまつわる様々な物語を聞きながら、美味しいランチをお楽しみいただけます。メニューは新鮮なイカンゴフ(マルク地方のツナのセビーチェ)、ナシウドゥック(ジャカルタの香りのよいココナッツライスとローストチキン、スパイシーなビーフシチュー)、メナド地方のクラッパータート(デリケートな味わいのヤングココナッツとバニラのカスタードタルト)をご用意しております。



魅力的な雰囲気に包まれたカリナリーセンターでご用意する「ガーデン・トゥー・テーブル」クッキングクラスでは、インドネシアで親しまれている豊富なスパイスの魅力を存分にご紹介します。メニューはイカンゴフ(ツナのセビーチェ)、パスタウダンウォック(海老のスパゲッティ、焼きパイナップルのパームシュガーソースとココナッツアイスクリーム)をお楽しみいただけます。

受賞実績を誇るブジャナレストラン内に位置するカリナリーセンターでは、その後も豪華な5コースのワインディナーをお楽しみいただけます。インドネシア各地の人気料理に合わせて、オーストラリアのウォルフブラスワイナリーから極上のゴールドラベルとグレーラベルの厳選ワインをご用意いたしました。メニューには味わい深いアーキペラーゴセビーチェ、3スタイル、グリーンチリ、ヤングクローブ、ナツメグの葉の風味か香る豪華なバラムンディ、タートナナス(パイナップルのタルトチョコレートトリュフ、ナツメグとライムのソルベ)などが、思い出深いひとときをお約束します。

「スパイスコレクション」でご用意する様々な食のイベントについて、ザ・リッツ・カールトン バリのカリム・タヤック総支配人は「かつてアラブ諸国やインドの貿易商たちは、スパイスアイランドと呼ばれたインドネシアを訪れ、ナツメグやクローブ、シナモン、コショウなどを船1杯に買い付けていきました。その後これらインドネシアのスパイスは、ポルトガルやオランダの人々を魅了しました。こうしてインドネシアのスパイスは、世界中で様々な料理やレシピを誕生させていったのです。今回ペリー・エリオットと共に開催するフードフェスティバルを通じて、インドネシアが誇るスパイスの魅力を、多くのゲストの皆様にご紹介できることを大変嬉しく感じています」と語っています。

ザ・リッツ・カールトン バリで開催されている「スパイスコネクション」の詳細やレストランについては rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com より、もしくはお電話+(62) 361 849 8988までお気軽にご連絡ください。

###

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドインにてフォローをお待ちしています。

インドネシアの代表的な料理、Tumpeng |スパイス接続

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.