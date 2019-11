2000 வது நாளை அடைவதற்கு முன்பு, காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்களைக் கண்டுபிடித்து, பாதுகாப்பையும் சுய ஆட்சியையும் எடுப்போம்

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களைக் கண்டுபிடிக்க அதே போசினிய பாணி நடைமுறை எங்களுக்குத் தேவை.

VAVUNIYA, NORTHERN PROVINCE, SRI LANKA, November 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- சுழற்சி முறையில் உணவு தவிர்க்கும் 1000 வது நாளை இன்று நாங்கள் அனுஷ்த்திக்க வந்துள்ளோம், இதில் அனைத்து தமிழ் தாய்மார்களும் சுழற்சி முறையில் உணவு தவிர்க்கும் போராட்டத்தில் தொடர்ந்து பங்கு பற்றி வருகின்றனர்.

சிறிலங்கன் இராணுவத்தால் எங்கள் குழந்தைகளும் அன்புக்குரியவர்களும் கடத்தப்பட்ட காலத்திலிருந்து, நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளையும் அன்பானவர்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.

இந்தச் செயல்பாட்டின் போது, ​​ஜனாதிபதி சிறிசேனா, பிரதமர் ரனில் விக்ரமசிங்க மற்றும் சிங்கள அமைச்சர்களுடன் நாங்கள் சந்தித்தோம். சந்திப்பு எதுவும் பலனளிக்கவில்லை.

எங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ் தலைவர்கள் கூட உதவவில்லை. வலுக்கட்டாயமாக "காணாமல் ஆக்கப்பட்ட " தமிழர்களை விடுவிப்பதற்கான சிறைச்சாலைக்கான சாவி தன்னிடம் இல்லை என்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் எங்களிடம் தெரிவித்திருந்தார். காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்ளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு கடினமாக உழைப்போம் என்று 2015 தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது அவர் எங்களுக்கு வாக்குறுதியளித்த போதிலும், எங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் சம்பந்தன் தன்னிடம் சாவி இல்லை என்று சொல்வதைக் கேட்பது வெட்கக்கேடானது.

மேலும், எங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்கள், போர்க்குற்ற விசாரணையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவதற்கு பதிலாக, உள்ளூர் விசாரணைக்கு இலங்கைக்கு கொண்டு வந்தனர். பின்னர் அவர்கள் உள்ளூர் விசாரணைக்கு 4 ஆண்டு நீட்டிப்புகளை வழங்கினர். இது ஒரு சிங்கவரிடம் விலை போனவர்களின் தந்திரம்.

இலங்கையின் மனித உரிமை மீறல்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலையீட்டைத் தடுக்கும் சதித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட நம் குழந்தைகளையும் அன்பானவர்களையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு போராட்டம் மட்டுமே ஒரு தீர்வைக் கொண்டுவரும் என்று பல சர்வதேச மனித உரிமைக் குழுக்களால் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்கள் அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகளைத் தொடர வலுவான நாடுகளால் நாங்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளோம். ஐ.நா தொடர்பான சில அமைப்புகள் கூட எங்கள் போராட்டத்தை ஊக்குவித்துள்ளன.

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் அவர் சொல்வது ஒரு அப்பட்டமான பொய். காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம், இதில் 16 வயது சிறுமி ஜெரோமி காசிப்பிள்ளை , காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் எங்கள் தலைவி ஜெயவனிதாவின் மகள். அவர் 2015 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜனாதிபதி சிறிசேனாவோடு மற்ற சிங்கள மாணவர்களுடன் ஒரு பள்ளியில் காணப்பட்டார்.

1976 - 1983 க்கு இடையில் அர்ஜென்டினாவில் குழந்தைகள் கட்டாயமாக காணாமல் போனதை இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. அர்ஜென்டினாவில் நடந்ததைப் போலவே, இந்த தமிழ் குழந்தைகளில் சில அரசாங்கத்திற்கு நெருக்கமான சிங்கள குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. அவர்களில் சிலர் சிங்கள பள்ளியிலும் , மீனவர் வேலைக்கும் , மற்றவர்கள் கூலி தொழில்களிலும் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் புத்த மத பிக்குகளாக மாற்றப்பட்டனர். பல குழந்தைகள் பாலியல் அடிமைகளாக விற்கப்பட்டனர்.

2009 ஆம் ஆண்டில் 25,000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் குழந்தைகளும் மற்றவர்களும் காணாமல் போயுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த இலங்கை போர்க்குற்றத்தை உலகம் செர்பியாவுக்கு செய்ததைப் போல சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவதே ஒரே நடவடிக்கை. போஸ்னியா மற்றும் கொசோவோவில் உள்ள போர்க் குற்றவாளிகள் அனைவரையும் ஐ.சி.சி யால் பிடிக்க முடிந்தது.

குறிப்பாக போஸ்னியாவில், கைப்பற்றப்பட்ட இந்த போர்க்குற்றவாளிகளில் சிலர் போஸ்னியாவில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இருப்பிடத்தை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது.

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களைக் கண்டுபிடிக்க அதே போசினிய பாணி நடைமுறை எங்களுக்குத் தேவை.

இறுதியில், போஸ்னியாவில் ஒரு அரசியல் தீர்வை அமெரிக்கா கட்டாயப்படுத்தியது, இதனால் செர்பியர்கள், போஸ்னியர்கள் மற்றும் குரோஷியர்கள் ஆகிய மூன்று இனத்தவர்கள் தங்கள் சுயராஜ்யத்துடன் போராடாமல் அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ முடிந்தது .

போஸ்னிய கூட்டாட்சி தீர்வு போன்ற அதே அரசியல் தீர்வு தமிழர்களுக்கும் தேவை. இதை அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியா மட்டுமே கொண்டு வர முடியும்.

போஸ்னிய பாணியிலான கூட்டாட்சியினை இலங்கை ஏற்க மறுத்தால், ஐ.நா கண்காணிக்கும் சர்வசன வாக்கெடுப்புக்கு அமெரிக்கா ஆதரவளிக்க வேண்டும்.

எங்களிடமிருந்து கடத்தப்பட்ட எங்கள் குழந்தைகளையும் அன்பானவர்களையும் கண்டுபிடிக்கும் வரை நாங்கள் எங்கள் போராட்டத்தைத் தொடருவோம்.

எங்கள் போராட்டத்தின் 2000 வது நாளை அடைவதற்கு முன்பு, காணாமல் ஆக்கப்பட்ட எங்கள் மக்களைக் கண்டுபிடித்து, நிரந்தர பாதுகாப்பையும் சுய ஆட்சியையும் எடுத்து கொள்வோம் என்று நம்புகிறோம்.

நன்றி,

கோபாலகிருஷ்ணன் ராஜ்குமார்.

தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் சங்கத்தின் செயலாளர்.

வவுனியா குடிமக்கள் குழுவின் தலைவர்.

