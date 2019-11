Securiport lance la Cellule d'Innovation Globale

La Cellule d’Innovation Globale de Securiport puise dans la créativité et la pensée avant-gardiste pour créer des solutions de sécurité de nouvelle génération.

WASHINGTON, DC, USA, November 7, 2019 / EINPresswire.com / -- SECURIPORT, le leader mondial des solutions et des systèmes de gestion des frontières, de la sécurité de l'aviation civile et d'évaluation des menaces, a annoncé aujourd'hui le lancement de Securiport Global Innovation Cell (Cellule d'Innovation Globale).La Cellule d’Innovation Globale de Securiport constitue le carrefour de la création et de la conservation de la propriété intellectuelle de Securiport, y compris son portefeuille de brevets et de secrets commerciaux. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec l'équipe recherche et développement interne de Securiport, les clients gouvernementaux, les partenaires commerciaux et les institutions académiques pour développer une technologie de nouvelle génération permettant de lutter contre les menaces modernes en constante évolution.Le lancement de la cellule d’innovation permet à Securiport de transformer ses 20 années d’expérience en matière de gestion des frontières et d’évaluation internationale des menaces en recherche et en test de nouvelles solutions qui permettent de lutter contre des problèmes tels que la fraude en matière d’identité des voyageurs, la traite des êtres humains, la criminalité transnationale organisée et le blanchiment d’argent Les ingénieurs de Securiport possèdent une vaste expérience de l’industrie, tant dans le domaine de la sécurité des frontières ou en dehors. «C’est cette expérience diversifiée qui crée de nouvelles idées et offre la propriété intellectuelle», déclare Nate Carpenter, Directeur du IIMS de Securiport et Architecte en Chef des Logiciels.“La Cellule d’Innovation Globale de Securiport a été créée pour exploiter cette créativité et pensée avantgardiste . Elle permet de créer un environnement dans lequel nous pouvons tous nous engager à soulever ces idées de la phase de réflexion jusqu’au Conseil dans le but de maintenir notre leadership intellectuel".La présence mondiale des activités de Securiport confère à la cellule d’innovation un avantage concurrentiel, ce qui permet de tester les futurs projets dans le monde entier avec les partenaires et clients. Juan Manuel Segura, Directeur de l’Innovation chez Securiport, a déclaré: «Les gouvernements et les citoyens ont besoin d’innovation aujourd'hui, car les passagers et les autorités en ont besoin - et le monde exige des solutions pouvant être appliquées sur un vaste réseau afin de promouvoir la sécurité des déplacements des personnes. L'innovation exige une pertinence permanente et une expérience passager conçue pour répondre aux exigences du futur ».À propos de Securiport:Securiport LLC est un leader mondial dans la conception et la mise en oeuvre de systèmes de sécurité de l'aviation civile, de gestion des frontières, de contrôle de l'immigration et d'évaluation des menaces. Avec son siège principal à Washington DC, USA, Securiport s'associe à des gouvernements étrangers du monde entier pour fournir ses Services de Sécurité de l'Aviation Civile et de l'Immigration, une suite de sécurité complète avec la reconnaissance biométrique sécurisée, l'identification des risques de sécurité potentiels, l'activité criminelle et la détection de la menace.



