El Huerto: Cuentos Seleccionados

Unos cuentos escrito por Simmonds sobre monos que roban cosechas, un perro al que le encanta navegar, un alumno de escuela secundaria grosero, entre otros.

Una breve compilación de cuentos bondadosos.” — KIRKUS REVIEWS

BROOKLYN, NY, UNITED STATES, November 6, 2019 /EINPresswire.com/ -- Ira Sumner Simmonds, autor de DE SIBERIA A ST. KITTS: UN TRAYECTO DE UNA PROFESORA (marzo de 2018), en esta colección ecléctica de cuentos escribe, entre otras cosas, sobre monos que roban cosechas, un perro al que le encanta navegar, un alumno de escuela secundaria grosero, pasar vacaciones con padres ancianos, enfrentar la enfermedad de Alzheimer, observar a los pájaros, y la salsa picante de las Indias Occidentales.

