亚洲最具性价比婚宴场地——普吉岛凯悦度假酒店

普吉岛凯悦度假酒店凭借超值普吉婚宴套餐,荣膺2019年Hitchbird婚礼奖“亚洲最具性价比婚宴场地”殊荣

普吉岛, 泰国, October 29, 2019 / EINPresswire.com / -- 在坐落于美丽山坡之上的普吉岛凯悦度假酒店,畅享最具性价比的普吉婚宴套餐,在卡马拉海滩海天一色的美景中庆祝一生中最重要的时刻。2019年,普吉岛凯悦度假酒店荣获Hitchbird婚礼奖“亚洲最具性比价婚宴场地”殊荣。Hitchbird是亚洲最大的在线婚礼门户网站,致力于帮助准新人规划在泰国的梦幻目的地婚礼。 顶级奢华酒店普吉岛 凯悦度假酒店坐落于一处秀丽迷人的山坡上,俯瞰着幼沙绵延的卡马拉海滩,安达曼海美景令人心驰神往。在此以蓝天为幕,沙滩为席,在田园诗般的醉人风光中举办热带海岛婚礼,定将是一次永志难忘的体验。普吉岛凯悦度假酒店设有一系列引人瞩目的多功能活动场地,辅以贴心入微、专业至诚的婚礼服务,备受希望在此缘定一生的准新人的青睐。这一“亚洲最具性价比婚宴场地”提供一系列超值套餐,其中包含新人住宿、华美花艺布置与装饰及创意时尚摄影服务。餐饮菜单经定制化设计,展现出凯悦佳肴的上乘品质,更有多款精美绝伦的婚礼蛋糕可选,必将为您的庆典之日锦上添花。我们敬业至诚的婚礼专家团队还将全程提供悉心周到的服务,确保您的婚宴顺利进行。普吉岛是一处令人心驰神往的婚礼和蜜月胜地。普吉岛的美名源于静谧祥和的海滩风光,岛上的美食海纳百川,能够满足各种味蕾需求。岛上活动丰富多样,游客可前往著名的披披岛展开一日游,或者来一次甲米跳岛游等,如果钟情于探索历史,还可前往普吉老城区瞻仰中葡式古建筑的风姿。作为一大极具性价比的目的地,普吉岛基础设施配套完善,为游客出行和游览观光提供了极大的便利。此外,来岛交通也十分便捷,从各大国际性及区域性目的地均可方便地飞往普吉岛,而且航班价格亲民,选择众多。普吉岛凯悦度假酒店推出的超值“普吉婚宴”套餐包括项目价格非常实惠的豪华和优选套餐,以及全包式“臻享”套餐,其中包含婚宴接待项目、一次60分钟双人浪漫按摩和一张结婚一周年纪念住宿礼券。继斩获2019年Hitchbird婚礼奖“亚洲最具性价比婚宴场地”殊荣后,普吉岛凯悦度假酒店倾情推出了一系列婚宴套餐,包括同性婚礼、泰式婚礼、印度式婚礼等,为每一对希望在普吉喜结连理的新人量身打造专属于自己的梦幻婚礼如需了解更多有关泰国婚礼胜地普吉岛及岛上最具性价比婚宴场地的信息,请访问www.hyattregencyresort.com;发送电子邮件至wedding.phuhr@hyatt.com或致电+66 76 231 234。普吉岛凯悦度假酒店简介普吉岛凯悦度假酒店拥有201间宽敞的 海景客房与套房 ,全部配有私人阳台或露台,从中望去,郁郁葱葱的山坡美景和卡马拉海滩碧蓝澄澈的潋滟水波尽收眼底,部分客房还配有私人泳池或旋涡泳池。作为泰国普吉岛的顶级奢华酒店,凯悦度假酒店设有一系列名品折扣店及休闲娱乐设施,包括:普吉岛数一数二的海景无边际游泳池;嘉宾轩酒廊和成人无边际泳池;四间餐厅和酒吧(包括普吉岛最负盛名的日落海景餐厅Sunset Grill);Nahm水疗中心和24小时健身中心;悦趣营儿童俱乐部;及可供举办各类会议和目的地婚礼的多功能厅和户外活动场地,是家庭出游、情侣度假、蜜月之旅或商务会议的理想之选。酒店地理位置极佳, 紧邻普吉岛热门海滩及各大一流活动场所 ,包括著名的普吉幻多奇乐园、卡马拉海滩夜市等。您还可短途自驾前往芭东海滩,感受缤纷多彩的夜生活,抑或前往历史悠久的普吉市中心。这里还是玩转普吉、游览名胜的理想据点,您可前往披披岛、甲米和詹姆斯庞德岛展开一日游,或造访普吉岛大象保护区、普吉大佛等著名景点。

Weddings in Phuket at Hyatt Regency Phuket Resort

