NEW YORK, NEW YORK, USA, October 16, 2019 /EINPresswire.com/ -- தமிழர்கள் ஜனாதிபதித் தேர்தலைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்; யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கையொப்ப பிரச்சாரம் சுமந்திரன் சதி

3 நாட்களுக்கு முன்பு யாழ்ப்பாணத்தில் என்ன நடந்தது என்று பார்ப்போம். தமிழர்கள் என்ற வகையில், சில சமயங்களில் 5 கட்சிகளும் உண்மையான ஒரே நோக்கத்திற்காக, அதாவது தமிழர்களுக்கு உதவ, ஒன்றிணைந்தன என்பதை நாங்கள் வரவேற்கலாம்.

இது ஒற்றுமை என்ற பெயரில் மற்ற அரசியல் சக்திகளைக் கொல்கிறது.

ஆனால் இது யூ.என்.பி சஜித்தை ஆதரிக்க சுமந்திரனால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சதி. ஜனாதிபதித் தேர்தலை தமிழர்கள் புறக்கணிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காகவே இது.

யார் ஜனாதிபதியானாலும் எதுவும் நடக்காது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். எங்களுக்கு கடந்த 70 வருட அனுபவம் இருக்கின்றது.

சம்பந்தன் மற்றும் சுமந்திரன் தமிழர்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை 10 வருடங்களாக காட்டிவிட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் வேறு எந்த தமிழ் தலைவர்களையும் விட, சிங்களவர்களை அதிக தீங்கு தமிழர்களுக்கு செய்ய அனுமதித்தார்கள் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். இவர்கள் தோற்றவர்கள். இவர்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டியவர்கள்.

ஆனால் அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு பணம், சக்தி மற்றும் தாம் என்ற ஆணவம் முக்கியம். தமிழர்கள் மட்டுமே அவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்ப முடியும். முதல் கட்டமாக தமிழர்கள், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் இந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் யார்க்கு வாக்கு அளிப்பது என்ற அறிவுறுத்தல்களை நிராகரிக்க வேண்டும்.

இந்த கையொப்ப பிரச்சாரம் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மட்டுமே செய்திருந்தால், இந்த தமிழ் மாணவர்கள் இந்த கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணத்தை சிங்கள ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களான அஜித் பிரேமதாசா மற்றும் கோத்தபாய ராஜக்பக்சா ஆகியோரிடம் எடுத்துச் சென்றிருக்க வேண்டும்.

ஆனால் அதற்கு பதிலாக, அதே நாளில் இரவோடு இரவாக , இந்த ஆவணத்தை சுமந்திரான் கோத்தபாய ராஜபக்ஷவுக்கு எடுத்துச் சென்றார். இந்த ஆவணத்தைப் பெற மாணவர்களுக்குப் பின்னால் சுமந்திரான் இருப்பதை இது காட்டுகிறது.

ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னதாக எந்தவொரு உடன்படிக்கை பற்றியும் தமிழர்களுடன் பேச எந்த சிங்கள ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் தயாராக இல்லை. அவர்கள் இந்த அறிக்கையை பலமுறை கூறியுள்ளனர்.

ஆனால், இப்போது சிறி சேனாவை கடந்த தேர்தலில் உடன்பாடில்லாமல் ஆதரித்ததால் ஏற்படட பின்வாங்காள் , தமிழர்கள் அவர்கள் மீது கோபப்படுவதையும் இப்போது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உணர்ந்துள்ளது. இப்போது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அவர்களின் கடந்த கால கணக்கீடுகளை சரிசெய்ய முயற்சிக்கிறது. இதனால் தான் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணத்தை உருவாக்கியது.

சிங்கள வேட்பாளர் தமிழர்களுடன் எந்த உடன்பாடும் செய்ய விரும்பாதபோது, ​​தமிழர்கள் ஏன் இந்த ஆவணத்தை சிங்கள வேட்பாளர்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இது தமிழர்களுக்கு ஒரு உண்மையான சங்கடம். இது தமிழர்களை பலவீனமாக்கும். இவை அனைத்தும் சுமந்திரனால் தங்கள் சொந்த நலனுக்காக செய்யப்படுகின்றன.

இந்த ஆவணத்தை சிங்களவர்களுக்கு கொடுப்பதால், அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியாவுக்கு தமிழர்கள் சிங்களவர்களுடன் பேசுகிறார்கள் என்று ஒரு செய்தியை அனுப்ப சுமந்திரன் முயற்சிக்கிறார். எனவே தமிழர்களின் விஷயங்களில் வலுவான நாடுகள் ஈடுபாடு தேவையில்லை என்று மறைமுகமாக சுமந்திரன் சொல்லுகிறார்.

எந்தவொரு வெளிநாட்டு ஈடுபாடும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அரசியல்வாதிகளை அரசியலில் இருந்து அகற்றும். அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியா தமிழ் பொதுமக்களுடன் தங்கள் அரசியல் விருப்பத்தைப் பற்றி பேசும், ஒருவேளை வாக்கெடுப்புடன், ஆனால் சுமந்திரனையும் அவரது நிறுவனத்துடனும் பேச மாட்டார்கள்.

கையெழுத்திட்டவர்கள் அனைவரும் அரசியல் கோமாளிகளாக மாறுகிறார்கள். இந்த ஆவணங்களை கொழும்புக்கு எடுத்துச் செல்பவர்கள் யார் என மாணவர்களிடம் அவர்கள் கேட்கவில்லை. ஆனால் மாணவர்கள் சுமந்திரன் பெயரை சொல்லாமல், விக்னேஸ்வரன், பிரேமச்சந்திரன் ஆகியோரை முட்டாளாக்கினர்.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஊழல் மற்றும் அவர்களின் இயலாமை குறித்து அனைவரும் விமர்சித்த விக்னேஸ்வரனைப் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புடன் பார்க்க வருத்தமளிக்கிறது.

இவை யாவும் விக்னேஸ்வரனின் செல்வாக்கை அடக்கி , தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை ஒரு அரசியல் சக்தியாக மீண்டும் உருவாக்குவதற்கும் புரிந்து செயல் என்பது விக்னேஸ்வரனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

சுமந்திரனும் த தே கூடடைமைப்பு வும் தேர்தலின் போது வடகிழக்கு ஒன்றிணைந்த கூட்டாட்சிக்கு உறுதியளித்தன. பின்னர் மட்டகிளப்பு துரைராஜசிங்கம் தமிழ் பொதுக் கூட்டத்தில், தேர்தலுக்குப் பின்னர் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கொள்கை வேறுபட்டது என்று கூறினார்.

யூ என் பி சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு தமிழரின் ஆதரவை திரட்டுவதற்கு, வடகிழக்கு தமிழர்களுக்கு கூட்டாட்சி வாதத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தில் இப்போது டி.என்.ஏ கையெழுத்திட்டது. இது பரிதாபகரமானது. இந்த மக்கள் தங்கள் வசதிக்காக எப்போது வேண்டுமானாலும் பேசலாம். இவை பொய்யர்களின் கொத்து.

சுமந்திரனும் சம்பந்தனும் அரசியலமைப்பு சபையில் இருந்தனர், ஆனால் ஒருபோதும் வடகிழக்கு கூட்டாட்சிவாதத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை. "எக்கியா ராஜ்ஜா" என்ற ஒற்றையாட்சி அரசுக்கு அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்ததை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இப்போது வடகிழக்கு ஒன்றிணைந்த கூட்டாட்சி பற்றி பேசுவது ஒரு நகைச்சுவையாகும். எல்லா நேரத்திலும் தமிழர்களை முட்டாளாக்க முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.

கையொப்பமிடப்பட்ட இந்த ஆவணத்தில், கடைசி வாக்கியம் பின்வருவனவற்றைக் கூறுகிறது, "மேற்சொன்ன கோரிக்கைகளில் உடனடியாக தீர்க்கப்படவேண்டிய விடயங்களுக்கு அதிபர் தேர்தல் முடிவடைந்து புதிய அதிபர் பதவியேற்று 3 மாதகாலப் பகுதிக்குள் தீர்வு காணப்படல் வேண்டும்." எது "உடனடியாக தீர்க்கப்படவேண்டிய விடயங்கள்" என்பதை சொல்லவில்லை, யார் அதனை தீர்மானிப்பது என்றும் குறிப்பிடவில்லை. எனவே இது எந்தவொரு வலுவான புள்ளிகளும் இல்லாமல் உள்ள ஒரு போலி ஆவணம்.

காணாமல் போன தமிழ் மக்களின் உறவினர்களைப் பொறுத்தவரை, காணாமல்போன எங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் உறவினர்களைக் கண்டுபிடிக்க எங்களுக்கு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தேவை. எதிர்கால கடத்தலைத் தவிர்க்க, எங்களுக்கு நிரந்தர பாதுகாப்பான பாதுகாக்கப்பட்ட, ஜனநாயக சுதந்திர உள்ள தாயகம் தேவை.

நன்றி

வண்ணக்கம்

ராஜ்குமார்

தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் சங்கத்தின் செயலாளர்

வவுனியா

