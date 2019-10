Spice Connection - Кулинарное Путешествие по Индонезии

Ayam Betutu Rosella Gin Tonic Бежана Открытый вид Nasi Tumpeng Bika Ambon

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 14, 2019 /EINPresswire.com/ -- Отель Ритц-Карлтон, Бали, с радостью представляет «Spice Connection» («Союз Специй») - кулинарную одиссею, которая продлиться месяц и будет посвящена легендарной кухне Индонезии.

Начиная с 4 ноября 2019 года, фирменный индонезийский ресторан Bejana на роскошном пляжном курорте организует ряд захватывающих мероприятий, демонстрирующих специи и деликатесы Индонезии. В долгожданном кулинарном фестивале примет участие известный автор блюд, писатель и шеф-повар Петти Эллиот, названная одной из «Женщин Руководителей в Индонезии» журналом Peak Magazine 2015».

Первая книга Петти «Цветок папайи» посвящена кухне ее родного северного острова Сулавеси. Она также является автором «Джакартских укусов», популярным гостевым шеф-поваром и известным консультантом в ведущих отелях Бали и Джакарты.

Петти будет сотрудничать с исполнительным шеф-поваром курорта Раймондом Сиком и его талантливой командой в ресторане Bejana, где будут организованы специальные мероприятия, в том числе заказные ужины по меню, тематические фуршеты, эксклюзивный обед с «Туром по Специям» в саду шеф-повара, винный ужин и урок кулинарии. Каждая неделя месяца будет посвящена разным регионам: острову Суматра: 4-10 ноября, острову Ява: 11-17 ноября, острову Бали: 18-25 ноября и острову Сулавеси: с 25 ноября по 1 Декабрь.

Гостей порадуют дразнящие ароматы со всего архипелага, представленные в одухотворенных блюдах, например, Суматранская «Mie Goreng Aceh» - вкусная жареная лапша с зеленым омаром, красным самбалом и приправами - в стиле провинции Ачех, знаменитый суп «Buntut» с Явы - ароматный суп из бычьих хвостов с добавлением мускатного ореха, корицы, аниса и «serabi pandan sos gula merah» - нежный блинчик на сосновой шпажке под соусом из красного сахара.

Балийские деликатесы будут включать ароматный « Ayam Betutu» - сначала приготовленной на пару, а потом жареной курицы в богатой пасте из куркумы, а также «Pepes Ikan» - запеченное филе Снейпера со свежим соусом sambal matah и лука шалота, а также «Ayam Rica Rica» - идеально свежую тушеную курицу, с картофелем и лимонным базиликом.

Ресторан Bejana с его величественными видами на Индийский океан с высоких вершин холмов Нуса Дуа подходит как идеальное место для этого инновационного фестиваля еды, представленного курортом Ритц Карлтон, Бали. Самой последней наградой широко известного ресторана стала награда "Роскошная живописная обстановка" на престижной церемонии награждений в номинации World Luxury Restaurant Awards в июле 2019 года.

Для получения более подробной информации о предстоящих мероприятиях «Spice Connection» и других кулинарных мероприятиях в Ритц Карлтон, Бали, пожалуйста, свяжитесь с rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com или позвоните по телефону + (62) 361 849 8988.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com

Bejana - индонезийский ресторан в The Ritz-Carlton, Бали

