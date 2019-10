Spice Connection, eine kulinarische Reise quer durch Indonesien

Ayam Betutu Rosella Gin Tonic Bejana Außenansicht Nasi Tumpeng Bika Ambon

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 14, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, freut sich, mit ‘The Spice Connection’ eine einmonatige kulinarische Reise zu präsentieren, die die legendäre Küche Indonesiens zelebriert.

Ab dem 4. November 2019 bietet das dem direkt am Strand gelegenen Luxusresort zugehörige indonesische Restaurant Bejana eine Reihe aufregender Veranstaltungen, in denen Gewürze und Spezialitäten Indonesiens präsentiert werden. Das mit Spannung erwartete Food-Festival wird von der berühmten Food-Writerin, Autorin und Köchin Petty Elliot unterstützt, die im Peak Magazine 2015 als eine der „führenden Frauen Indonesiens“ ausgezeichnet wurde. Pettys erstes Buch Papaya Flower befasst sich ebenfalls mit der Küche ihrer nordsulawesischen Heimat. Sie ist außerdem Autorin von Jakarta Bites sowie eine bekannte Gastköchin und renommierte Beraterin für führende Hotels in Bali und Jakarta.

Petty wird mit dem Geschäftsführer des Resorts, Raymond Siek, und seinem talentierten Team des Bejana zusammenarbeiten. Zu den Highlights zählen maßgeschneiderte Abendessen à la carte, Themenbuffets, exklusive Mittagessen mit „Spice Tours“ zum Garten des Chefkochs, Weinabendessen sowie Kochkurse. Jede Woche des Monats konzentriert sich auf eine andere Region: Sumatra vom 4. bis 10. November, Java vom 11. bis 17. November, Bali vom 18. bis 25. November und Sulawesi vom 25. November bis zum 1. Dezember.

Die Gäste werden mit verlockenden Aromen aus dem gesamten Archipel verwöhnt, die sich in regional inspirierten Gerichten wie Mie Goreng Aceh aus Sumatra - köstlich gebratenen Nudeln nach Aceh-Art mit grünem Hummer, rotem Sambal und Gewürzen -, Javas berühmter Sup Buntut - aromatischer Ochsenschwanzsuppe mit Muskatnuss, Zimt und Sternanis - sowie Serabi Pandan, Sos Gula Merah - ein zarter Pfannkuchen mit Kiefernnadeln und Sauce aus rotem Zucker - präsentieren. Die balinesischen Spezialitäten umfassen das duftende Ayam Betutu - halb gedämpftes und gebratenes Hähnchen in reichhaltiger Kurkumapaste -, Pepes Ikan - gebackenes Schnapperfilet mit frischer Schalotten-Sambal-Matah - sowie Ayam Rica Rica - ein perfekt frisches Hähnchen-Eintopfgericht mit Kartoffeln und Zitronen-Basilikum.

Das Bejana mit seinem weiten Blick auf den Indischen Ozean von hoch oben auf den Klippen von Nusa Dua ist ein idealer Ort für dieses innovative Food-Festival, das vom The Ritz-Carlton Bali präsentiert wird. Die jüngste Auszeichnung des renommierten Restaurants war die Auszeichnung "Luxurious Scenic Setting" bei den renommierten World Luxury Restaurant Awards im Juli 2019.

Für weitere Informationen zu den bevorstehenden "Spice Connection" -Veranstaltungen und anderen kulinarischen Veranstaltungen im The Ritz-Carlton, Bali kontaktieren Sie rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com oder telefonisch unter + (62) 361 849 8988.

Über das The Ritz-Carlton, Bali

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid: ritzcarltonbali.

Bejana - Indonesisches Restaurant im Ritz-Carlton, Bali

