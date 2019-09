Der inspirierende Leiter der Community Footprints

Okta Viandra, Community Footprints-Champion Besuch des örtlichen Kindergartens im Ritz-Carlton, Bali Buggy Tour durch das Resort Aufregende Handwerkskunst bei Ritz Kidz

Okta Viandra bringt wichtige Energie und Leidenschaft in seine Position in der Personalabteilung und in seine Rolle als Verfechter von Community-Fußabdrücken ein.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, September 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es im ersten Halbjahr 2019 mehr als 16.000 USD für lokale Gemeinschaftsinitiativen gesammelt hat. Das Strandresort in Nusa Dua engagiert sich für das „Zurückgeben“ und ist ein aktiver Teilnehmer von Community Footprints – dem markenweiten Programm für ökologische und soziale Verantwortung. In diesem Jahr haben sich bisher 1.243 Mitarbeiter für 43 Veranstaltungen freiwillig gemeldet.

An der Spitze des Teams steht Okta Viandra, stellvertretender Personalleiter. Als echter Verfechter des Community Footprints-Programms vereint er die Mitarbeiter und fördert die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde. Die Aktivitäten reichen von Fun Runs über Umweltinitiativen bis hin zu Praktika für benachteiligte Jugendliche.

„Es gibt ein altes Sprichwort: ‚Es ist besser zu geben als zu nehmen.‘ Geben ist ein Akt der Freundlichkeit, selbst wenn der Betrag, den Sie spenden nur gering oder die Zeit, die Sie investieren nur kurz ist, es macht einen Unterschied für die Bedürftigen“, sagt Okta, der sich freiwillig zur Leitung des Community Footprints-Programms bereit erklärt hat, als das Resort 2014 eröffnet wurde.

Das Programm konzentriert sich auf das Wohlergehen der Kinder, die Armutsbekämpfung und sowohl den Schutz als auch den Erhalt der Umwelt. Okta beschreibt die Damen und Herren des Resorts als „Happily Volunteering“, die ihre Zeit und Energie für verschiedene Zwecke geben und die in der ersten Jahreshälfte 2019 bereits mehr als 3000 Stunden freiwillige Arbeit leisteten. Die gute Arbeit wird für den Rest des Jahres fortgesetzt. Dazu gehören verschiedene Aktivitäten wie der Run to Give am 21. September, das regelmäßige Aufräumen von Stränden und Tempeln, Englischunterricht im Yayasan Hati Mama Waisenhaus, Blutspenden und laufende Spendenaktionen für das Yayasan Wana Seraya, ein Heim für ältere Menschen.

„Die Damen und Herren vom The Ritz-Carlton, Bali, sind wirklich das Herz und die Seele des Resorts. Viele Mitarbeiter schaffen nicht nur ein beispielhaftes Erlebnis für die Gäste in unserem wunderschönen Strandresort, sondern engagieren sich auch aktiv für die lokale Gemeinschaft. Okta Viandra ist eine großartige Inspiration für alle Mitarbeiter und bringt wichtige Energie und Leidenschaft in seine Position in der Personalabteilung und in seine Rolle als Meister der Community-Footprints. Jede Initiative, die vom Resort geleitet wird, ist eine Gelegenheit, einen positiven Einfluss auf unsere lokale Gemeinschaft zu haben. Durch diese kontinuierliche Unterstützung hoffen wir aufrichtig, einen bedeutenden Unterschied zu bewirken”, sagt General Manager Karim Tayach.

###

Über das The Ritz-Carlton, Bali

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid: ritzcarltonbali.

Wie werden Sie sich an Bali erinnern? - The Ritz Carlton, Bali

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.