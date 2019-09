激励人心的社区足迹先锋

社區足跡冠軍Okta Viandra 巴厘島麗思卡爾頓酒店的當地幼兒園參觀 度假村周圍的越野車之旅 Ritz Kidz令人興奮的精湛工藝

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, September 19, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店自豪地宣布,在2019年上半年通过各类激励活动为当地社区募集了超过16,000美元的资金。作为“给予回馈”的热心支持者及泛品牌下的环境社会责任计划项目,即社区足迹的积极参与者,此位于努沙杜瓦的海滨度假酒店迄今为止已有超过1243名的职工志愿者参与到43项各类活动。

领导团队的核心人物是人力资源助理总监Okta Viandra先生。作为社区足迹计划的真正先锋者,他将员工联合起来并推动走进社区的项目计划,包括趣味跑步,环境倡议,及针对弱势青年的实习培训。

有句古谚说道,“给予比得到更美好。”“给予是一种善意的行为,无论捐赠金额数目的大小,或者付出时间的长短,都会对所需的人群带来巨大的改变,”Okta先生说道。自2014年度假酒店开业之际,他就已自愿参加到社区足迹计划的项目之中。

此计划项目以儿童福祉,扶穷济贫和保护环境为主题;度假酒店的淑女绅士们在2019年上半年期间为各种志愿活动贡献了超过3000小时的时间和精力,被Okta先生描述为“快乐的志愿者”;在今年剩余的时段里,他们将继续进行包括9月21日Run to Give ,即“跑步给予贡献”,定期海滩寺庙清理,Yayasan Hati Mama孤儿院提供英语课程,献血和不间断为当地老人院Yayasan Wana Seraya进行筹款来提供必要的资助 。

“巴厘岛丽思卡尔顿酒店的淑女绅士们才是度假酒店真正的核心和灵魂。他们除了为入住我们优美风情的度假酒店客人提供值得效仿的模范工作经验外,许多员工还积极参与到帮助当地社区的活动。Okta Viandra对所有员工都是一个激发启迪的绝佳事例,并为他的人力资源岗位和社区足迹的领导角色带来了至关重要的能量和激情。每个度假酒店的主导举措都会给当地社区带来积极的影响;也正是通过此源源不断的支持,我们也希望能够创造真正意义上的不同,“总经理Karim Tayach说道。

