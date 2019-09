感動的なコミュニティーフットプリントのリーダー

オクタ・ヴィアンドラ、コミュニティフットプリントチャンピオン ザ・リッツ・カールトンバリでの地元の幼稚園訪問 リゾート周辺のバギーツアー リッツ・キッツ のエキサイティングなクラフツマンシップ

オクタ・ヴィアンドラ はすべてのスタッフに大きなインスピレーションを与え、人事の地位とコミュニティフットプリントのチャンピオンとしての役割の両方に重要なエネルギーと情熱をもたらします。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, September 19, 2019 /EINPresswire.com/ -- この度、ザ・リッツ・カールトン バリ では、2019年の上半期における地元地域の支援寄付の総額がUSD16,000 以上に達したことを発表しました。リゾートではリッツブランド全体が取り組む環境保護や社会貢献活動コミュニティーフットプリント の一環として、地元へ感謝の気持ちを表す「ギビングバック」活動に積極的に取り組んできました。そして本年度ヌサドゥアのビーチフロントリゾートでは、これまでに43のイベントを開催、1,243名のスタッフがボランティア活動に参加しています。

活動を率いる人事部長のオクタ・ヴィアンドラは、コミュニティーフットプリントプログラムのチャンピオンです。ファンランニングや環境保護活動、恵まれない若者たちへのインターンシップ訓練プログラムなど、スタッフをひとつにまとめあげながら、これまでに様々な地域貢献プログラムを企画開催してきました。

「昔から『受け取るよりも与えよう』という言葉があります。誰かに何かを与えるという行為は、それがどんなに小さな事であれ、ほんのちょっとした時間であれ、困っている当人たちにとっては大きな意味をもつのだと私は信じています」と2014年にリゾートがオープンした当時からコミュニティーフットプリントプログラムにボランティアとして携わってきたオクタはコメントします。

子供たちの健康や貧困問題、環境保護などに重点をおくプログラムにおいて、オクタはリゾートに従事する紳士淑女たちへ、各々が無理なく参加できる「ハッピーボランティア」を提唱、多くのスタッフが参加協力することで、2019年上半期の時点で3000時間以上もの様々なボランティア活動の実施を達成しました。今後の活動計画には9月21日に開催されるラン・トゥ・ギブ をはじめ、ビーチや寺院の定期清掃、ヤヤサン・ハティママ孤児院での英会話クラス、献血運動ほか、現在活動中のヤヤサン・ワナセラヤ老人養護施設の基本設備への募金活動などが予定されています。

「ザ・リッツ・カールトン バリの紳士淑女たちは、当リゾートにとって重要な要です。美しいビーチフロントリゾートを訪れるゲストの皆様へ素晴らしいひとときを提供する任務同様、地元地域への支援活動にも一丸となって積極的に参加しています。人事部での業務と、コミュニティーフットプリントでの役割の双方に、常にエネルギッシュに取り組んでいるオクタ・ヴィアンドラの存在は、多くのスタッフの良い刺激になっていると感じます。リゾートがこれまで主催してきた活動は、地元社会に前向きな変化を与えるひとつの機会となってきましたし、こうした支援をこれからも継続していく事で、実感できる変化へとつながっていくことを心から願っています」とカリム・タヤック総支配人は語ります。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています.

