Вдохновляющий лидер по работе с сообществами

Okta Viandra, чемпион сообщества Footprints Посещение местного детского сада в отеле The Ritz-Carlton, Бали Багги тур по курорту Захватывающее мастерство в Ritz Kidz

Okta Viandra является отличным источником вдохновения для всего персонала и приносит жизненную энергию и страсть как в его должность в отделе кадров, так и в качестве защитника общественных следов.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, September 17, 2019 /EINPresswire.com/ -- The Ritz-Carlton, Бали с гордостью объявляет, что в первой половине 2019 года он собрал более 16 000 долларов США для инициатив местного сообщества. Будучи активными сторонниками «возврата долгов» и активными участниками Community Footprints - брендовой программы по защите окружающей среды и социальной ответственности, пляжный курорт в Нуса-Дуа зарегистрировал 1243 добровольца для 43 мероприятий в этом году.

Руководит командой Окта Виандра, помощник директора по персоналу. Истинный сторонник Программы Community Footprints , он объединяет персонал и управляет программами по работе с общественностью, начиная от веселых пробежек и заканчивая экологическими инициативами и программами стажировки для молодежи из малоимущей среды.

«Есть старая поговорка: "Лучше давать, чем получать. "Пожертвование - это акт доброты, независимо от того, насколько малую сумму вы можете пожертвовать или как мало времени вы можете уделить кому то, но это имеет значение для тех, кто нуждается”, - говорит Окта, который вызвался запустить программу Community Footprints, когда курорт открылся в 2014 году.

Программа ориентирована на улучшение детского благополучия, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды, и Окта представляет Леди и Джентельменов курорта - как “счастливых добровольцев», жертвующих свое время и энергию для различных целей, и которые посвятили более 3000 часов добровольной работе в первой половине 2019 года.

Волонтерская работа будет продолжаться до конца года, предполагая различные мероприятия, например: «Беги, Чтобы Дать» - 21 сентября», регулярные уборки пляжей и храмов, уроки английского языка в приюте Yayasan Hati Mama, донорство крови и постоянный сбор средств, чтобы обеспечить необходимые условия жизни в Yayasan Wana Seraya - местном доме престарелых.

«Леди и Джентельмены в The Ritz-Carlton, Бали, действительно являются сердцем и душой курорта. Помимо создания идеальных впечатлений для гостей нашего прекрасного прибрежного курорта, многие сотрудники также активно участвуют в оказании помощи местному сообществу. Окта Виандра является отличным вдохновителем для всего персонала и привносит жизненную энергию и страсть и как сотрудник отдела Кадров и как сторонник программы Community Footprints . Каждая инициатива под руководство м курорта - это возможность оказать положительное влияние на наше местное сообщество, и именно благодаря этой постоянной поддержке мы искренне надеемся внести существенный вклад в его жизнь», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

###

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com.

Как вы будете помнить Бали - The Ritz Carlton, Бали

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.