HAVIT präsentiert die Marke Hakii auf der IFA Berlin 2019

Hakii Moon True Wireless Ohrhörer HAKII Mars Bluetooth-Lautsprecher HAKII Fit Wireless Sport-Ohrhörern

Neben den beliebtesten Artikeln der H-Serie stellt Hakii gleich drei brandneue Produkte auf der IFA Berlin 2019 vor.

Unter dem Motto „Live my Sound“ bietet Hakii Casual Sports Audio-Produkte für eine unabhängige und neugierige junge Generation.” — Cindy Yu, Global Sales Manager von Hakii

BERLIN, GERMANY, September 9, 2019 / EINPresswire.com / -- HAVIT steht für schlanke, innovative Unterhaltungselektronik und Accessoires und bleibt dem Namen mit der neuen Vorstellung der Marke Hakii auf der IFA Berlin 2019 auch weiterhin treu.Die IFA Berlin 2019 findet vom 6. September 2019 bis zum 11. September 2019 statt und bietet auch dieses Jahr viel Spannung auf der größten und meistgesprochenen Tech-Show Europas. Unter den Ausstellern ist auch HAVIT mit der neuen Marke Hakii vertreten.Die neue Marke Hakii bietet mittel- bis hochwertige Casual Sports-Audioprodukte mit avantgardistischem Design für junge Konsumenten mit Modebewusstsein und der Einstellung, jegliche Erwartungen zu übertreffen.Cindy Yu, Global Sales Manager von Hakii, bemerkt: „Seit der Markteinführung der H-Serie haben wir weltweit einen so großen Erfolg erzielt, dass wir sie nun zu einer eigenständigen Marke ausbauen, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden. Unter dem Motto „Live my Sound“ bietet Hakii Casual Sports Audio-Produkte für eine unabhängige und neugierige junge Generation.“Die exklusive HAVIT H-Serie wird also überarbeitet und in Hakii umbenannt – und neben den beliebtesten Artikeln der H-Serie stellt Hakii gleich drei brandneue Produkte auf der IFA Berlin 2019 vor.Den Anfang machen die Hakii Moon True Wireless Ohrhörer mit einem schlanken Design für kleinere Ohren und einer Akkulaufzeit von 8 Stunden. Das zweite neue Produkt von Hakii ist der kompakte und wasserdichte Mars Bluetooth-Lautsprecher mit einem unvergleichlichen Hörerlebnis auf jedem Abenteuer, gefolgt von Fit Wireless Sport-Ohrhörern mit drei verschiedenen Tragemöglichkeiten, die der Benutzer je nach Intensität der Aktivität wechseln kann.Wenn HAVIT auf der IFA Berlin 2019 die Bühne betritt, werden ein paar der gefragtesten Konsumgüter auf dem Markt sowie neue Einführungen vorgestellt, die schon bald von Verbrauchern auf der ganzen Welt nachgefragt werden. HAVIT freut sich auf die Bekanntgabe der neuen Marke Hakii und die exquisite Serie von hochmoderner Elektronik, die unter dem Namen angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hakii.com "> https://www.hakii.com/ .



