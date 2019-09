USPONSORME: LE RÊVE AMÉRICAIN À PORTÉE DE CLIC

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, September 5, 2019 / EINPresswire.com / --La plateforme pour tous ceux qui rêvent de s’expatrier en Amérique est accessible dès aujourd’hui pour tous les demandeurs d’emplois qui cherchent un travail aux USA.Le rêve américain? Yes We Can!Pour vivre et travailler aux États-Unis, un visa est obligatoire pour un francophone non citoyen américain, cela veut donc dire, un sponsor disposé à le parrainer.USponsorMe est une toute nouvelle plateforme intelligente et astucieuse qui aide ses abonnés à se connecter avec les bonnes entreprises, et les guide pour une expatriation réussie aux USA, en offrant à ses membres un service à la carte.Cette toute nouvelle plateforme digitale les accompagne dans toutes les démarches de leur recherche d’emploi. A l’écoute et analysant scrupuleusement les profils, USponsorMe dirige ses abonnés vers les offres d’emploi qui correspondent à leur profil, chez les employeurs potentiellement à-même de leur sponsoriser un visa donné avec succès.Cet outil contient les données de plus de 6 millions de pétitions visa déposées à l’immigration américaine, qui ont été nettoyées, mergées, et maintenant utilisées de manière efficace pour mettre en correspondance les candidats internationaux avec un réseau d’entreprises.La difficulté d’obtenir un visa est l’une des raison pour laquelle cet outil a été créé, afin de mettre en contact les entreprises situées sur le sol américain et qui parrainent différents visas, avec les francophones.Comment fonctionne USponsorMe?Analyse le profil du candidatCalcule le visa pour lequel il est éligibleIndique les offres d’emploi correspondant à son profil uniquement dans les entreprises qui peuvent le parrainer et pour quel visa.Guide le candidat dans la bonne direction en vue d’une réussite quasi certaine, dans la mesure où le candidat a fourni des informations sérieuses et respecte scrupuleusement la procédure de USponsorMe.USponsorMe référence plus de 350 000 entreprises sponsors aux USA.Quels sont les avantages de USponsorMe?En plus de faire correspondre les candidats avec les entreprises en fonction du type de visa, le logiciel ingénieux fournit également l'historique de recrutement pour ce type de postes, conseillant ainsi le candidat à évaluer si cette entreprise pourra potentiellement le recruter. Cet historique de recrutement inclut les visas et les postes sponsorisés ainsi que la nationalité du candidats. Cela permet de drastiquement augmenter les chances de trouver un emploi et de gagner un temps considérable dans sa recherche..A propos de USponsorMe et de ses créateurs:Fondé en 2017, USponsorMe a été créé par Sarah Papasodaro, titulaire d’un master en ingénierie logistique de l’IUP Management de Clermont-Ferrand, qui a décidé de quitter sa carrière en France, afin d’explorer de nouvelles opportunités aux Etats-Unis. En 2014, elle lance son blog, retraçant son expérience de recherche de travail en Amérique.Avec 5 ans d'expérience comme consultante en planification des ressources d’entreprise, Sarah a tout de suite compris les besoins de ses abonnés et a pu développer une plate-forme technologique capable de résoudre efficacement tous les problèmes rencontrés par un non-citoyen américain qui souhaite s'installer aux États-Unis.En exploitant ses talents en SEO (référencement), Sarah a pu développer son blog, qui franchit la barre des 500 000 visiteurs en seulement 2 ans, ainsi que sa newsletter hebdomadaire qui a également enregistré un nombre impressionnant de 65 000 abonnés en trois ans.Sarah est rejoint par Maxime Hilaire, CTO et partenaire, qui possède un master en informatique et possède 9 ans d’expérience en tant qu’ingénieur logiciel. Il a travaillé sur plus de 10 projets couronnés de succès pour Airbus, Sharp et Fox et bien d’autres.En tant que responsable technique, Maxime a pour défi de concevoir et de créer des applications dans le cloud qui gèrent des dizaines de millions de documents à grande échelle, de manière à ce que les applications puissent ingérer des données sans difficulté à la “vitesse de la lumière”.Les 2 certifications AWS de Maxime (développeur et architecte) ainsi que ses connaissances approfondie de NoSql, du Big Data, du cloud et de JavaScript lui ont permis de construire la plate-forme USponsorMe telle qu’on peut la découvrir aujourd’hui.Maxime est également un véritable expert en rentabilité. Il a conçu l'architecture de USponsorMe pour être 10 fois moins chère que la majorité des entreprises existantes confrontées aux mêmes problèmes techniques, sans pour autant sacrifier la stabilité et/ou l’interface rapide et efficace de l’utilisateur.Sarah et Maxime ont tous deux quitté la France pour trouver du travail aux Etats-Unis sans avoir aucune attache ou connaissance dans ce nouveau pays d’adoption. Après cette expérience difficile, les deux partenaires connaissent les nombreux défis auxquels sont confrontés les demandeurs d’emploi étrangers sur le sol américain. C’est pourquoi USponsorMe est la plate-forme idéale pour aider les personnes à trouver du travail aux États-Unis.Pour plus d’information et de témoignages: usponsorme.com “Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre plateforme. C’est un véritable gain de temps et un superbe recueil d’informations ! Cela fait 2 heures que je parcours votre site, et lis votre histoire avec attention." Victor Elsener - Corporate Finance StudentSuivre USponsorMe sur les réseaux sociaux:Facebook: https://www.facebook.com/usponsor.me/ Instagram: https://www.instagram.com/usponsorme/ Twitter: https://twitter.com/USponsorMe



