Individuelle Incentive-Reiserouten im The Ritz-Carlton, Bali

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, September 3, 2019 /EINPresswire.com/ -- Als exotisch tropisches Reiseziel lockt Bali Urlauber und Geschäftsreisende an seine zahlreichen Sandstrände. Die Insel bietet jedoch mehr als nur wunderschöne Strände und malerische Reisterrassen. Tief verwurzelte hinduistische Traditionen und eine faszinierende Kultur definieren die „Insel der Götter“ und bilden eine inspirierende und unvergessliche Kulisse für Incentive-Reisegruppen. Das The Ritz-Carlton Bali, ein Luxusresort am goldenen Sandstrand von Nusa Dua, ist auf maßgeschneiderte Incentive-Events und Exekutive-Retreats spezialisiert, die den einzigartigen Zauber Balis einfangen und anspruchsvollen Gästen hervorragende Tagungs- und Konferenzeinrichtungen, 5-Sterne-Unterkünfte sowie sechs Weltklasse-Restaurants bieten.

Das engagierte Team der Veranstaltungsplaner des Resorts verfügt über umfassende Erfahrung in der Zusammenstellung von Incentive-Programmen mit einer verlockenden Auswahl an Optionen. Von aufwändigen Begrüßungsabenden und tropischen Cocktails auf den Klippen des indonesischen Restaurants Bejana bis hin zu stimmungsvollen Themenabenden und unterhaltsamen Gruppenaktivitäten wie Yoga, Surf-Einführungen und Wassersport im Tanjung Benoa. Zu den bewegenden kulturellen Erlebnissen gehören eine Zeremonie zur Reinigung der Seele, ein faszinierender Sonnenuntergang bei einer Kecak-Aufführung (Trance Feuertanz) im schönen Pura Uluwatu oder eine Besichtigungstour in Ubud, bei der Sie smaragdgrüne Reisfelder, Museen, Tempel und Galerien entdecken können.

Für Konferenzen und Meetings verfügt das The Ritz-Carlton, Bali über einen speziellen multifunktionalen Ballsaal mit vier Arbeitsräumen, einer umlaufenden Terrasse und viel Platz und Licht, alles ausgestattet mit umfassender technischer Unterstützung. Eine verlockende Zusammenstellung kulinarischer Optionen und thematischer Meetings sowie eine Auswahl an atemberaubenden Veranstaltungsorten im Freien verleihen jeder Veranstaltung ein besonderes Flair.

Die Unterkunft befindet sich inmitten eines 12,7 Hektar großen, üppig angelegten Gartens und umfasst Suiten mit Poolzugang, Poolvillen und Villen auf den Klippen. Gäste können sich auch im The Ritz-Carlton Spa entspannen und erholen, das verwöhnende Behandlungen anbietet, die von der transformativen Heilkraft des Indischen Ozeans und alten Inseltraditionen inspiriert sind. Wenn es ums Essen geht, können die Gäste eine kulinarische Reise über die Gewürzinseln im Bejana unternehmen, ein üppiges Meeresfrüchte-Festmahl im The Beach Grill genießen, in der Lounge einen dekadenten High Tea genießen oder im Raku die großartige japanische Küche genießen.

„Im Herzen des Resorts sind die Damen und Herren vom The Ritz-Carlton, Bali, die sich dafür einsetzen, dass alle Veranstaltungen und gesellschaftlichen Anlässe absolut unvergesslich werden. Von der Planung der kleinsten Details bis hin zum überragenden Service. Unsere Gäste haben die Möglichkeit, die Schönheit und die Atmosphäre der Insel in einer äußerst komfortablen Umgebung zu erleben und ein einmaliges Erlebnis zu genießen“, sagt Karim Tayach, General Manager vom The Ritz-Carlton, Bali.

Weitere Informationen zu Gruppenveranstaltungen und zur Individualisierung von Incentive-Reisen erhalten Sie vom Tagungsplaner des Resorts unter mice.rcbali@ritzcarlton.com oder telefonisch unter +(62) 361 849 8988.

Über das The Ritz-Carlton, Bali

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid: ritzcarltonbali

