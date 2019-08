Индивидуальные Маршруты для Вдохновляющих Туров на курорте The Ritz-Carlton, Бали

Балийский декор Ужин с красивым пейзажем в Бежане Ужин у Индийского океана Балийские тропические фрукты для кофе-брейка Полулюкс "Саванган" с выходом к бассейну

В центре курорта находятся дамы и господа из Ритц-Карлтон, Бали, которые стремятся сделать все события и социальные мероприятия абсолютно незабываемыми” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 30, 2019 /EINPresswire.com/ -- Как экзотическое тропическое место, Бали привлекает отдыхающих и деловых путешественников своим песчаным побережьем. Но на острове есть нечто большее, чем красивые пляжи и живописные рисовые террасы. Глубоко укоренившиеся индуистские традиции и увлекательная культура определяют суть «Острова Богов» и создают вдохновляющие и запоминающиеся впечатления для желающих путешествовать туристических групп. Роскошный курорт The Ritz-Carlton, Бали, расположенный на золотых песках Нуса-Дуа, специализируется на индивидуальных поощрительных мероприятиях и выездных встречах, которые отражают уникальную магию Бали, предоставляя взыскательным гостям превосходные помещения для совещаний и конференций, 5-звездочные номера и шесть ресторанов мирового класса.

Специальная команда организаторов мероприятий на курорте имеет большой опыт в разработке мотивационных программ с заманчивым выбором вариантов. От детально продуманных приветственных ужинов и тропических коктейлей на вершине скалы в фирменном Индонезийском ресторане Bejana до вдохновляющих тематических ужинов и веселых групповых занятий, таких как: йога, серфинг и водные виды спорта в деревушке Танджунг Беноа. Запоминающиеся культурные программы могут включать в себя: Церемонию Очищения Души, любование завораживающим закатом, во время которого можно посмотреть выступление «Кечак» (транс-танец с огнем) в красивом храмовом комплексе Пура Уллавату, или дневную экскурсию по Убуду, где открываются изумрудно-зеленые террасы рисовых полей, посещение музеев, храмов и галерей.

Если мы говорим конференциях и встречах, то The Ritz-Carlton, Бали может предоставить специальный полностью технологически оснащенный многофункциональный бальный зал в комплекте с четырьмя секционными залами, круговой террасой с обилием пространства и света. Захватывающий выбор кулинарных шедевров и тематических встреч, как и выбор потрясающих площадок под открытым небом придаст особый шарм любому событию.

Отель расположен на территории пышного ландшафтного сада площадью 12,7 га. К услугам гостей люксы с выходом к бассейну, виллы с бассейном и виллы на вершине утеса. Гости также могут отдохнуть и расслабиться в Спа-салоне Ritz-Carlton, который предлагает расслабляющие процедуры, вдохновленные преобразующей исцеляющей силой Индийского океана и древними островными традициями. Когда дело доходит до ужина, гости могут отправиться в кулинарное путешествие по островам специй в ресторане Bejana, насладиться роскошным пиршеством из морепродуктов в The Beach Grill, получить удовольствие от английского послеобеденного чая в Lounge или поужинать блюдами изысканной японской кухне в Raku.

«Сердце курорта - это Леди и Джентельмены The Ritz-Carlton, Бали, которые стремятся сделать все события и социальные мероприятия абсолютно незабываемыми; от планирования мельчайших деталей до превосходного обслуживания всегда с улыбкой. Наши гости имеют возможность ощутить красоту и атмосферу острова в исключительно комфортной обстановке и насладиться этим уникальным опытом », - говорит Карим Таяч, генеральный директор The Ritz-Carlton Бали.

Для получения дополнительной информации о групповых мероприятиях и организации вдохновляющих туров, пожалуйста, свяжитесь с организатором встреч на курорте по ссылке mice.bali@ritzcarlton.com или позвоните по телефону + (62) 361 849 8988.

###

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com

Как вы будете помнить Бали - The Ritz Carlton, Бали

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.