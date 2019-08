ザ・リッツ・カールトン バリでインセンティブトラベルをカスタマイズ

バリの装飾 ベジャナでの美しい景色と夕食 インド洋での夕食 コーヒーブレークのためのバリのトロピカルフルーツ サワンガンジュニアスイートプールアクセス

リゾートの中心にあるのは、バリ島ザリッツカールトンの紳士men女であり、すべてのイベントや社交行事が絶対に忘れられないものとなるよう努めています。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 30, 2019 /EINPresswire.com/ -- エキゾチックな楽園バリ島は、その美しい砂浜に魅了されて多くの観光客やビジネス客が訪れます。けれども、バリ島の魅力は美しいビーチやライステラスだけではありません。太古から大切に受け継がれてきたヒンズー教の伝統や「神々の島」ならではの素晴らしい文化は、インセンティブ旅行のゲストにとって印象的で思い出深いひとときとなるでしょう。ヌサドゥアの輝くビーチに展開するラグジュアリーなリゾート、ザ・リッツ・カールトン バリではバリの神秘をたっぷりと感じさせるインセンティブイベントをご希望に応じてカスタマイズしてご用意、特別感あふれるおもてなしや上質の会議施設、5つ星のご宿泊、ワールドクラスの6か所のレストランなどと共にお楽しみいただけます。

リゾートでは経験ゆたかなイベントプランナーたちによる多彩なインセンティブプログラムをご用意し、ご希望に応じてご手配いたします。細部までこだわったウェルカムディナーをはじめ、リゾートのクリフトップに位置するメインインドネシアレストランブジャナでのトロピカルカクテルや趣のあるテーマディナーのほか、ヨガやサーフィン、タンジュンベノアでのウォータースポーツなどの楽しいグループアクティビティなどもお楽しみいただけます。また魂の浄化式や美しいウルワツ寺院にてサンセット時に楽しむケチャックダンス(トランスファイヤーダンス)、ウブドへの一日観光、美しいエメラルドグリーンのライステラスや寺院、ギャラリー見学など、バリならではの魅力あふれる文化体験も幅広くご用意しています。

会議やミーティングにおいて、ザ・リッツ・カールトン バリでは多目的ボールルームを完備、4つの分割室やラップアラウンドテラスは明るくゆったりとしたスペースを誇り、大切な催事を最新技術でサポートします。魅力あふれるお食事プランやテーマミーティングなど幅広いオプションを、屋外を含めた多彩な会場でお楽しみいただけます。

12.7ヘクタールもの緑豊かなガーデンに包まれて位置するプールアクセススイートやプールヴィラ、クリフトップヴィラなど、お好みにあわせてお選びいただける豪華なご宿泊の他、ザ・リッツ・カールトンスパ ではインド洋の恵みをふんだんに取り入れた心地よいトリートメントや、バリに古くから受け継がれてきた伝統療法で深いリラックスへと導きます。リゾート内のお食事はスパイスアイランドの魅力あふれるブジャナ、ザ・ビーチグリルでの美味しいシーフード料理、ラウンジで楽しむ上質のハイティー、ラクでご用意する洗練された和食など、多彩なグルメで参加ゲストをおもてなしします。

「リゾートの要ともいえるザ・リッツ・カールトン バリの紳士淑女たちは、ディテールにこだわったプラン作りや極上のおもてなしで、すべてのイベント催事を思い出深いひとときへと導きます。参加ゲストの皆様にバリ島ならではの体験を楽しんでいただく事で、いつまでも心に残る思い出となれば幸いです」ザ・リッツ・カールトン バリのカリム・タヤック総支配人はコメントしています。

グループイベントやインセンティブ旅行のお問合せや詳細については mice.rcbali@ritzcarlton.com もしくはお電話+(62) 361 849 8988より、ミーティングプランナーまでお気軽にご連絡ください。

###

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

バリ島の思い出-ザ・リッツ・カールトン、バリ

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.