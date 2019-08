The Ritz-Carlton , Бали, признан одним из Лучших Мировых Курортов

The Ritz-Carlton, Бали Закат на пляже Pоскошный отпуск Обзор курорта Скай Вилла в Ритц-Карлтон, Бали

Мы рады быть признанными одними из «Лучших в мире» в этих престижных туристических наградах. Эта честь была оказана нам проницательными читателями журнала Travel + Leisure.” — Карим Тайяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 16, 2019 /EINPresswire.com/ -- Мы рады сообщить, что отель The Ritz-Carlton, Бали, был назван одним из пяти лучших курортов Индонезии в номинации «Лучшие награды в мире по туризму и путешествиям». «Мы счастливы быть признанными одними из «лучших в мире» в этих престижных туристических наградах. Этой честью удостоили нас взыскательные читатели журнала «Travel and Leisure», которые сравнили путешествия по всему миру и оценили 5-звездочные удобства The Ritz-Carlton, Бали, роскошные услуги, сказочное расположение на пляже и изысканное обслуживание Леди и Джентельменов. Подобные награды действительно воодушевляют и заставляют нас стремиться к еще большим высотам в создании действительно исключительных впечатлений для гостей », - говорит Карим Тайяч, генеральный директор The Ritz-Carlton , Бали.

По данным журнала «Travel and Leisure» - остров Бали является «центральным курортом» страны, в которой более 17 000 островов, и он, безусловно, является самым популярным среди путешественников, ищущих спокойный отдых»

Всемирно признанный журнал «Travel & Leisure» с читательской аудиторией 4,8 миллиона человек, учредил ежегодную премию «Лучшие в мире», основанную на ежегодном опросе читателей.

Читателям предлагается оценить свой курортный опыт по всему миру с точки зрения удобств, местоположения, обслуживания, питания и общей стоимости. Другие категории «Лучшие в мире» в опросе включают города, курорты, авиакомпании, туроператоры и отели.

Курорт The Ritz-Carlton, Бали, расположенный среди обширных ландшафтных тропических садов, окружающих нетронутый пляж с белым песком, предлагает по настоящему роскошный отдых на острове. С девизом «Леди и Джентельмены обслуживают Леди и Джентельменов», курорт стремится предоставить персонифицированный сервис «продвинутого уровня» и создать праздничные воспоминания на всю жизнь.

###

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com

Лучшая вилла на Бали

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.