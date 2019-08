இலங்கை ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமிழர்கள், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் அறிவுறுத்தலை நிராகரிக்க வேண்டும்

கூட்டமைப்பின் ஆலோசனையை நிராகரிப்பது, கூட்டமைப்பின் கொள்கையும் இலங்கை அரசாங்கத்துடனான அவர்களின் நடவடிக்கையும் இனி பொறுத்துக் கொள்ளப்படாது என்று கூறும்.

NEW YORK, NEW YORK, USA, August 14, 2019 /EINPresswire.com/ -- இந்த முறை தமிழர்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளரைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் அறிவுறுத்தலை புறக்கணிக்க வேண்டும்.

தமிழர்கள் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஆலோசனையை நிராகரிப்பது, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கொள்கையும் இலங்கை அரசாங்கத்துடனான அவர்களின் நடவடிக்கையும் இனி பொறுத்துக் கொள்ளப்படாது என்று கூறும்.

தமிழர்கள் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை நிராகரித்தால், தமிழர்கள் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியாவுக்கு பின்வரும் விடயங்களை சொல்லுகிறார்கள், அதாவது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கொள்கைகளை தமிழர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள்:

1. தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஏக்கிய ராஜ்யவை (ஒற்றை ஆட்சியை ) தமிழர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள்

2. வடகிழக்கு பிரிவினையை தமிழர்கள் நிராகரிக்கின்றனர்

3. புத்த மதத்திற்கு முதன்மையான இடத்தை தமிழர்கள் நிராகரிக்கின்றனர்.

4. 2015 இல் கிழக்கு மாகாணத்தில் சிறுபான்மை முஸ்லீம் சபையை நிறுவ தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு எடுத்த முடிவை எதிர்ப்பது மட்டுமன்றி, எதிர்காலத்திலும் தமிழர்கள் நிராகரிப்பார்கள் என்று கூறுகிறார்கள்.

5. தமிழர்கள் ரணிலினதும் சஜித் பிரேமதாசவினதும் வடகிழக்கில் 1000 விகாரைகளை உருவாக்ககும் திட்டத்தை நிராகரிக்கிறார்கள்

6. நாவற்குழி , வவுனியா மற்றும் முல்லைத்தீவில் சிங்கள குடியேற்றத்தை தமிழர்கள் நிராகரிக்கின்றனர்

7. இலங்கை போர்க்குற்றங்கள் குறித்து சர்வதேச விசாரணையை தமிழர்கள் விரும்புகிறார்கள்

8. சிங்களவர்களுடனான எந்தவொரு பேச்சையும் தமிழர்கள் நிராகரிக்கின்றனர்.

9. ஆனால் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு வலுவான சர்வதேச நாடுகளின் உதவிகளை மறுத்ததால், தமிழர்கள் இவர்களை மறுப்பதால், தமிழ் அரசியல் தேவைகளை அடைய அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஈடுபாடு தேவை என்பதை தமிழர்கள் மீண்டும் கூறுகிறார்கள்

வடகிழக்கு அரசியல்வாதிகளின் வரலாற்றில் மிகவும் ஊழல் நிறைந்த அரசியல்வாதிகளை அகற்றுவதே தமிழர்களுக்கு மற்ற மற்றும் மிக முக்கியமான நன்மை.

தமிழர்களின் எந்த ஆதரவிற்கும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு தகுதியற்றது. அவர்கள் தங்களது தேர்தல் வாக்குறுதிகளுடன் தமிழர்களைக் காட்டிக் கொடுத்தனர், அவை, கூட்டாட்சி தீர்வு, வடகிழக்கு இணைப்பு, காணாமல் போனவர்களைக் கண்டுபிடிப்பது, இராணுவத்தை நிலத்தை திரும்பப் பெறுதல், இலங்கை இராணுவத்தை வடகிழக்கில் இருந்து விடுவித்தல் மற்றும் பல.

எல்லாவற்றிற்கும் பதிலாக, அவர்களின் முக்கியமான விஷயங்கள் தமிழ் எம்.பி.க்களுக்கான அரசாங்க பதவிகள், எதிர்க்கட்சி தலைமை, இப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைமை இல்லாமல், சம்பந்தன் கொழும்பில் ஒரு ஆடம்பர கார் மற்றும் பங்களாவைத் தொடர்ந்தார். தமிழர்களுக்கு எதிரான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கொள்கை காரணமாக, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பினர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வரும்போது எஸ்.டி.எஃப் பாதுகாப்பு தேவை.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஆலோசனையை நிராகரிப்பதன் மூலம், தமிழர்கள் புதிய தலைமைக்கு வழி வகுப்பார்கள்.

சிறிய வித்தியாசங்களை புறக்கணிப்பதன் மூலம் ஒன்றுபட்ட புதிய தலைமை உருவாகும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். யாராவது ஒற்றுமையை நிராகரித்தால், அவர்கள் ஒரு தேர்தல் சுழற்சிக்காக தமிழ் அரசியலை விட்டு வெளியேற வேண்டும்.

கடவுள் தான் தமிழர்களை காப்பாற்வேண்டும் - 1976 இல் தந்தை செல்வா



நன்றி,

புலம்பெயர் தமிழர்களின் செய்திகள்

www.Tamildiasporanews.com

