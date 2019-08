Artesian Spas Whirlpools und Swim Spas

Artesian Elite Whirlpools Artesian Elite Whirlpools Logo Artesian Elite Whirlpools Wasserfall

Es ist soweit. Die neue Artesian Elite Serie wird nun auch in Europa präsentiert und verkauft. Damit ist die ultimative Whirlpool Serie auch hier erhältlich.

GRAZ, STEIERMARK, AUSTRIA, August 13, 2019 / EINPresswire.com / -- Es war ein langer Weg von dem Zeitpunkt als um 1900 die Jacuzzi Brüder von Italien nach USA auswanderten. Weitere 50 Jahre sollten vergehen bis Ihre Nachfahren Ihren ersten Whirlpool bauten und weitere 70 Jahre hat es gedauert bis die Artesian Elite Whirlpools Serie auf den Markt kommt.Die Artesian Elite Serie wird zu 100% in den USA in las Vegas produziert in unserem Whirlpool Werk. Hier produzieren wir mittlerweile 15000 Whirlpools und Swim Spas. Egal ob Whirlpool oder Swim Spa wir haben das richtige Modell für Sie. Wir bieten 4 Whirlpool Serien und eine umfangreiche Swim Spa Palette an.Die Artesian Elite Whirlpools Serie stellt den Höhepunkt dar. Sie umfasst 5 einzigartige Modelle. Und sie zeichnet sich durch unser patentiertes direct flow personal control System aus. Nur diese Whirlpools haben bei jedem Platz eine Steuerung und eine Pumpe. Nur bei diesen Modellen kann jeder Nutzer im Whirlpool seinen eigenen Platz komplett individuell steuern. Keiner der Jacuzzi Brüder hätte auch nur zu träumen gewagt, welchen technischen Fortschritt diese Industrie noch schafft und was eines Tages möglich werden würde. Mit den Artesian Elite Whirlpools haben wir die energieeffizientesten, individuell steuerbarsten und leistesten Whirlpools der Welt kreiert. Und das erfüllt uns mit Stolz.Kein anderen Anbieter kann diese technischen Vorteile bieten. Die Artesin Elite Whirlpools sind absolut einzigartig. Und solls noch größer sein, dann haben wir den idealen Swim Spa für Sie. Auch hier bieten wir die beste Energieeffizienz und vor alle Bedürfnisse das richtige Modell.

Artesian Whirlpools Elite

