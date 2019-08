Das The Ritz-Carlton, Bali erhält die Auszeichnung zu einem der weltbesten Resorts

Das Ritz-Carlton, Bali Sonnenuntergang am Strand Luxusurlaub Escape Resort-Übersicht Sky Villa im Ritz-Carlton, Bali

Wir freuen uns, dass wir bei diesen prestigeträchtigen Reiseauszeichnungen als einer der "Weltbesten" ausgezeichnet wurden.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 13, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali freut sich, bekanntgeben zu können, dass es bei den World's Best Awards von Travel and Leisure als eines der fünf besten Resorts Indonesiens ausgezeichnet wurde.

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesen prestigeträchtigen Reiseauszeichnungen als einer der Weltbesten ausgezeichnet wurden. Diese Auszeichnung wurde uns von den anspruchsvollen Lesern des Travel and Leisure Magazines verliehen, die Reiseerlebnisse rund um den Globus bewerteten. Sie stimmten ab für das The Ritz-Carlton, Bali, seine 5-Sterne-Einrichtungen, den luxuriösen Komfort, die fabelhafte Strandlage und den exquisiten Service. Auszeichnungen wie diese sind wahrhaft ermutigend und bringen uns dazu, noch außergewöhnlichere Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen“, sagt Karim Tayach, General Manager des The Ritz-Carlton, Bali.

Laut Travel and Leisure ist Bali „ein zentraler Urlaubsort für die Nation, die aus mehr als 17.000 Inseln besteht, und bei Reisenden, die einen erholsamen Urlaub verbringen möchten, mit Sicherheit der beliebteste.“

Travel and Leisure ist ein hochgeschätztes Magazin mit einer Leserschaft von 4,8 Millionen. Die „World’s Best“ -Auszeichnungen jedes Jahr basieren auf einer jährlichen Leserumfrage. Leser sind eingeladen, ihre Resorterlebnisse weltweit in Bezug auf Ausstattung, Lage, Service, Essen und Gesamtwert zu bewerten. Zu den anderen „World’s Best“ Kategorien in der Umfrage zählen Städte, Spas, Fluggesellschaften, Reiseveranstalter und Hotels.

Das The Ritz-Carlton, Bali, liegt inmitten weitläufiger tropischer Gärten, die von einem unberührten weißen Sandstrand gesäumt sind, und bietet ein authentisches und höchst luxuriöses Inselparadies. Unter dem Motto "Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen" sind wir stets bemüht einen sehr persönlichen "Next Level"-Service bieten und Urlaubserinnerungen schaffen, die ein Leben lang Bestand haben.

Über das The Ritz-Carlton, Bali

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid: ritzcarltonbali.

Die beste Bali Luxusvilla

