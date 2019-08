ザ・リッツ・カールトン バリがワールドベストリゾートにランキング

ザ・リッツ・カールトン バリ ビーチでのサンセット ラグジュアリーホリデーエスケープ リゾート概要 ザ・リッツ・カールトンバリのスカイヴ​​ィラ

これらの名誉ある旅行賞で「世界最高」の1つとして認められたことを嬉しく思います。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリ は、米国旅行雑誌「トラベル+レジャー」が毎年開催するワールド・ベスト・アワードにて、インドネシアのトップ5リゾートに選出されました。

「この度、大変著名なトラベルアワードにおいて、当リゾートが「ワールド・ベスト」に選出されたことを大変嬉しく感じています。さまざまな国で旅行経験が豊富なトラベル+レジャー誌の読者により、ザ・リッツ・カールトン バリのもつ5つ星施設、豪華なアメニティ、素晴らしいビーチフロントのロケーション、紳士淑女による比類なきサービスなどが評価されたことを、私は誇りに思います。こうした評価は我々にとって大きな励みであり、今後もリゾートを訪れるお客様に、より良い体験を提供するために更なる高みを目指してまい進して参ります」ザ・リッツ・カールトン バリのカリム・タヤック総支配人はコメントしました。

トラベル+レジャー誌によると、バリ島は「17,000以上もの諸島をもつ国においてリゾートの役割は大きく、そのなかでゲストが求めるのは最もゆったりとくつろげる滞在場所です」。

480万人の読者を誇る著名な旅行誌として知られるトラベル+レジャー誌が毎年開催する「ワールド・ベスト」アワードは、同誌の読者評価を基本に選出されます。読者は世界中のリゾートにおいて、その施設やロケーション、サービス、食事などを総合的に評価します。その他の「ワールド・ベスト」カテゴリーには、都市やデスティネーションスパ、航空会社、旅行会社、ホテルなどがあります。



美しい白砂ビーチに縁どられたトロピカルガーデンに包まれて位置するザ・リッツ・カールトン バリでは、豪華なアイランドバカンスをお楽しみいただけます。紳士淑女に仕える紳士淑女をモットーにするリゾートでは、心のこもった「極上」のおもてなしで訪れる全てのゲストに忘れられない休暇のひとときをご提供します。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています.

ザベストバリラグジュアリーヴィラ

