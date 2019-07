Endless Summer Breeze im The Ritz-Carlton, Bali

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 19, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das luxuriöse Strandresort The Ritz-Carlton, Bali, präsentiert die coole Veranstaltung Endless Summer Breeze, mit der die Wochenenden vom 26. Juli bis Ende August eingeläutet werden. Die Sitzungen finden freitags und samstags ab 17:00 Uhr in der Breezes Tapas Lounge statt, wo smaragdgrüne Rasenflächen auf den goldenen Sandstrand des Resorts treffen. Die Gäste sind eingeladen, die glitzernde Aussicht auf das Meer bequem in luxuriösen Sitzsäcken zu genießen. Ein Soundtrack mit Ambient-House-Musik wird mit Live-DJ-Sets von talentierten lokalen DJs zusammengestellt.

Besondere Werbeaktionen für hochgelobte Matua-Weine aus der neuseeländischen Region Marlborough bilden den Höhepunkt der Sessions. Der legendäre Sauvignon Blanc, Rose und Pinot Noir des Weinguts werden im Glas, in der Flasche oder als köstliche Sangria serviert. Die Köche haben eine Auswahl perfekt gepaarter Tapas kreiert, darunter Snapper-Chips mit Guacamole und Tomatensalsa, Fritto Misto mit Garnelen, Calamari, Tintenfisch, Barramundi und Aioli sowie Montaditos mit Krabben-Mayo, Gorgonzola-Pekannuss-Bonbons, iberischem Schinken und Zwiebel-Marmelade.

Gäste von außerhalb des Resorts sind herzlich eingeladen, an den unvergesslichen Sunset Sessions teilzunehmen und das Ambiente und die Aussicht zu erleben, für die das The Ritz-Carlton, Bali berühmt ist. Wenn der Tag zur Nacht wird, wird der Himmel von einem lodernden Lagerfeuer erleuchtet und die Gäste sind eingeladen, in der Breezes Tapas Lounge Cocktails des talentierten Mixologenteams zu verweilen und zu genießen oder zum Abendessen zu bleiben. Eine mediterrane und westlich inspirierte Speisekarte umfasst Tapas sowie legere Strandküche wie Gambas Al Ajillo, gebratener Baramundi oder Ravioli. Stimmungsvolle Cabanas am Strand können ebenfalls reserviert werden und bieten einen wunderbar romantischen Rahmen für diejenigen, die Privatsphäre suchen.

Für weitere Informationen zu den Endless Summer Breeze Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an die Breezes Tapas Lounge unter + (62) 361 849 8988 oder senden Sie eine E-Mail an die Restaurantreservierung des Resorts unter rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com .

# # #

About The Ritz-Carlton, Bali.

Located on a stunning beachfront combining with a dramatic clifftop setting, The Ritz-Carlton, Bali is a luxurious resort offering an elegant tropical ambience. Featuring tranquil views over the azure waters of the Indian Ocean the resort has 279 spacious suites and 34 expansive best villas in Bali, providing the sheerest of contemporary Balinese luxury. Along the foreshore are The Ritz-Carlton Club®, six stylish dining venues, an indulgent and exotic marine-inspired Spa, and fun, recreational activities for children of all ages at Ritz Kids. A glamorous beachfront wedding chapel, makes an idyllic setting for destination weddings, while a range of outdoor event venue and extravagant spaces provide the perfect scene for celebratory events and wedding reception in Bali. Well-appointed conference venues, luxurious meeting spaces, customizable residential packages and experienced organizers also entice those looking to create inspired MICE Tourism events in Bali.



