Бесконечный Летний Бриз в The Ritz-Carlton, Бали

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- Роскошный пляжный курорт The Ritz-Carlton, Бали, представляет релакс мероприятие «Бесконечный Летний Бриз», которое будет проводиться в выходные с 26 июля до конца августа. Встречи будут проходить по пятницам и субботам с 17:00 в лаундже Breezes Tapas, где изумрудные газоны встречаются с золотыми песками частного пляжа курорта. Гости могут насладиться сверкающим видом на океан, не выходя из роскошных кресел-мешков. Саундтрек из эмбиент-хауса от талантливых местных диджеев представлен присутствующими диджеями.

Особое внимание будет уделено специальным акциям, посвященным знаменитым винам Matua из региона Мальборо, Новая Зеландия, а легендарные вина Sauvignon Blanc, Rose и Pinot Noir подаются в бокале или бутылке или в виде восхитительной сангрии. Шеф-повара также создали выбор идеально парных тапас, в том числе чипсы «Снаппер» с гуакамоле и томатной сальсой, Фритто мисто с креветками, кальмарами, осьминогами, баррамунди и айоли, а также Монтадитос /бутерброды/ с крабовым майонезом, ореховыми конфетами горгонзола, иберийской ветчиной и луковым мармеладом.

Сторонние гости тоже могут присоединиться к незабываемым сеансам заката и насладиться атмосферой и видами, которыми так славится курорт The Ritz-Carlton, Бали. Когда день пойдет на закат и небо осветится пылающим костром, гостям будет предложено задержаться и насладиться фирменными коктейлями от талантливой команды миксологов в Breezes Tapas Lounge или остаться на ужин. Средиземноморское и западное меню включает в себя закуски, а также блюда пляжной кухни такие как «Гамбас Аль Ахийо» /креветки с чесноком/, жареная Барамунди или равиоли. Те, кто ищет уединения, могут заранее зарезервировать атмосферные пляжные вип-кабинки, чтобы обеспечить чудесную романтическую обстановку.

Для получения дополнительной информации о пакете «Бесконечный Летний Бриз», пожалуйста, свяжитесь с лаунджем Breezes Tapas по тел. + (62) 361 849 8988 или отправьте заявку на бронирование ресторана курорта на сайт rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда.



