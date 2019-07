ザ・リッツ・カールトン バリで満喫 エンドレス・サマー・ブリージス

上質なワインと夏のそよ風 Matua Sangria、ピノノワールと組み合わせた新鮮な果実 夕日においしい飲み物を乾杯します。 Matua Frose Frozignong Blanc

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 17, 2019 /EINPresswire.com/ -- ラグジュアリーなビーチフロントリゾート、ザ・リッツ・カールトン バリでは7月26日より8月の終わりまで、リラックス感あふれる週末イベント、エンドレス・サマー・ブリージスを期間限定でご用意いたします。期間中は金曜日と土曜日の午後5時から、エメラルドグリーンの芝生とリゾートのプライベートビーチが目の前に広がるブリージス・タパスラウンジで、美しい海の眺めを楽しみながらくつろいだひとときをご用意しております。地元で人気のDJによるハウスミュージックが雰囲気を盛り上げます。

ニュージーランドのマールボロ産の上質なマトゥアワインより特別プロモーションにてご用意するソーヴィニョン・ブラン、ロゼ、ピノノワールのグラスやボトル、サングリアをお楽しみいただけるほか、スナッパーチップのヴァカモレとトマトサルサ添え、海老やイカ、タコ、バラムンディを豊富に使ったフリットミスト、クラブマヨとゴルゴンゾーラチーズ、ピーカンナッツ、イベリアハム、オニオンママレードを使った美味しいモンタディートなど、ワインにマッチした厳選タパスもご用意しています。

美しい眺めで知られるザ・リッツ・カールトン バリの思い出深いサンセットタイムは、ホテルご宿泊ゲストのほかビジターゲストにも気軽にお楽しみいただけます。日が沈んだ夜空に照らし出される穏やかな松明の灯りに包まれて、ブリージス・タパスラウンジでご用意するシグネチャーカクテルや、スペイン風ガーリックシュリンプ、バラムンディのソテー、ラビオリなど、地中海や欧州にインスパイアされたタパスやカジュアルなビーチサイドディナーをお楽しみください。ビーチフロントにはプライバシー豊かなカバナもご用意し、ロマンティックな週末のひとときをお楽しみいただけます。

エンドレス・サマー・ブリーズの詳細についてはお電話+(62) 361 849 8988よりブリージス・タパスラウンジまでご連絡いただくか、rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.comよりEメールにてリゾートのレストラン予約までお気軽にご連絡ください。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。



