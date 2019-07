தமிழ் தாயகத்தில் சீனத் தளத்திற்கு பதிலாக அமெரிக்க தளத்தை தமிழர்கள் வரவேற்கிறார்கள்

சிங்களவர்களின் தாக்குதல்கள், அடக்குமுறைகள் , இனப்படுகொலைகள், நில அபகரிப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தமிழர்களை காப்பாற்ற அமெரிக்கா உறுதியளித்தால், உலக அமைதிக்காக அமெரிக்கர்கள் வட-கிழக்கு வர வேண்டும்” — திரு. ராஜ்குமார், வவுனியா காணாமல் போனவர்களின் செயலாளரும் பேச்சளரும்

NEW YORK, NEW YORK, USA, July 11, 2019 /EINPresswire.com/ -- தமிழ் தாயகத்தில் சீனத் தளத்திற்கு பதிலாக அமெரிக்க தளத்தை தமிழர்கள் வரவேற்கிறார்கள்ம் தமிழர்கள் “பல காரணங்களுக்காக இலங்கையில் அமெரிக்கத் தளத்தின் தேவையை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்.

“உலகின் மிகப் பரபரப்பான கிழக்கு-மேற்கு கப்பல் வழியை (மலாக்க கடல் வழி) சீன ஆதிக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பதே ஒரு முக்கிய காரணம். இது இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே நிறைய நிச்சயமற்ற தன்மையைக் கொண்டுவரும். எனவே, தென்கிழக்கு ஆசியாவில் சமாதானத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா இங்கு ஒரு காலடி வைக்க வேண்டும்.

"இரண்டாவது காரணம் இலங்கையில் எந்த முஸ்லீம் ஐஸ் குழுக்களின் விரிவாக்கத்தையும் நிறுத்த வேண்டும். இந்த முஸ்லீம் ஐஸ் குழு ஒரு சுனாமியை விட ஆபத்தானது மற்றும் இது ஒரு புற்றுநோயாக தென்படும்.

“மூன்றாவது காரணம் இலங்கையில் அமைதியைக் கொண்டுவருவதாகும். 2 மில்லியன் பணக்கார தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோர்கள் கோபமடைந்தும் மற்றும் விரக்தியடைந்தும் உள்ளதால், இத் தமிழர்கள் எதையும் எப்பவும் செய்யலாம் . இலங்கையின் நடத்தை இலங்கையில் போரை மீண்டும் கொண்டு வர முடியும். எனவே இதனை நிறுத்துவதற்கு அமெரிக்காவின் பங்கு முக்கியம் ”

சிங்களவர்கள் அமெரிக்காவை சிங்கள பிரதேசத்தில் வைத்திருக்க அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். அவர்களின் சிங்கள புத்த புராணக் கதைகளான மகா வம்சம் கூற்று என்னவெனில், எந்தவொரு வெளிநாட்டவரும் தங்கள் புத்த மதத்தை அச்சுறுத்தலாம். எனவே எந்த வெளி நாட்டவரையும் பூச்சி புலுக்கள் போல்கொலை வேண்டும் என்பது மகா வம்சத்தின் கூற்று .

தமிழர்கள் அமெரிக்கர்களை வரவேற்க விரும்புகிறார்கள். 1800ஆண்டுகளில் இருந்து அமெரிக்கர்களின் சிறந்த நண்பர்கள் தமிழர்கள். 1800ஆண்டுகளில், அமெரிக்க மிஷனரிகள் கொழும்புக்கு வந்தபோது, ​​காலனித்துவ ஆட்சியாளர் பிரிட்டிஷ் மற்றும் சிங்களவர்கள் அமெரிக்கர்களை விரட்டியடித்தனர்.

ஆனால் வடக்கில் உள்ள தமிழர்கள் அமெரிக்கர்களை வரவேற்றார்கள். அமெரிக்கர்கள் தமிழர்களுக்காக பல பள்ளிகள், மருத்துவமனை மற்றும் தேவாலயங்களை கட்டினர். இந்த நிறுவனங்கள் இன்னும் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் பிற தமிழ் பகுதிகளில் உள்ளன. இது தமிழர்களின் கல்வி மற்றும் கலாச்சாரத்தில் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை வகித்தது.

சிங்களவர்களின் தாக்குதல்கள் அல்லது இனக்கலவரங்கள், அடக்குமுறைகள் , இனப்படுகொலைகள், நில அபகரிப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தமிழர்களை காப்பாற்ற அமெரிக்கா உறுதியளித்தால், உலக அமைதிக்காக அமெரிக்கர்கள் வட-கிழக்கு வர வேண்டும் என்று நாம் தமிழர்கள் விரும்புகிறோம்.



போருக்குப் பிறகு, இலங்கை சீனர்களுடன் சிக்கி கொண்டுள்ளார்கள். இலங்கை தீவு தேசத்தின் பெருகிவரும் கடன் குறித்து எச்சரிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், இலங்கைக்கு கடன்கள் உட்பட நிதி உதவிகளை வழங்குவதாக சீனா உறுதியளித்துள்ளது. 1.4 பில்லியன் டாலர் திட்டத்திற்கான சீன கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த முடியாததால், இலங்கை 2017 ஆம் ஆண்டில் சீனருக்கு ஒரு மூலோபாய துறைமுகமான அம்பந்தோட்டையை 99 ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்கியது.



இந்த அம்பந்தோட்டை துறைமுகத்தை சீனர்கள் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். சீனர்கள் உரிமையாளர் என்பதால், அம்பந்தோட்டையில் என்ன நடக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாது. சீன அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் அம்பந்தோட்டை துறைமுகத்தில் உள்ளது என நம்பத்தகுந்த மூலத்திலிருந்து அறிக்கை உள்ளது. இது இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல்.

மற்ற துறைமுகங்களுக்கும், வடக்கில் உள்ள சிறிய தீவுகளுக்கும் என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. சீனருடன் பெருகிவரும் கடன் அதிகரிக்கும் போது, ​​இலங்கை வடகிழக்கில் சீனர்களுக்கு இன்னும் பல மூலோபாய இடங்களை குத்தகைக்கு விடும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.



அமெரிக்க ராணுவ படைக்கு , திருகோணமலை துறைமுகம், நெடுந்தீவு மற்றும் அல்லைப்பிடி ஆகியவற்றில் அமெரிக்க தளம் அம்மைப்பதற்ற்கு தமிழர்கள் கொடுக்க தயாராக உள்ளனர்.

தமிழர்கள் சீனர்களை வெறுக்கிறார்கள், ஏனெனில் போரின்போது இலங்கைக்கு பல கொடூரமான ஆயுதங்களை வழங்கினார்கள். சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையிலான போரின் முடிவில் 145,000 தமிழர்களைக் கொல்ல சீன ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

வடகிழக்கில் அமெரிக்கத் தளம் தமிழர்களுக்கு நிறைய வளர்ச்சியைத் தரும் என்று தமிழர்கள் நம்புகிறார்கள். தமிழர்கள் கல்வி ரீதியாக பயனடைவார்கள், தமிழர்களின் சுகாதாரத் தேவைகளும் தொழில்களும் நிறைய மேம்படும், பல தொழில்நுட்ப தொழில்களை உருவாக்குவதால் தமிழர்களின் பொருளாதாரம் வேகமாகச் செல்லும்.

அமெரிக்கர்கள் நியாயமான மக்கள். அவர்கள் மனித உரிமைகள் குறித்து அக்கறை கொண்டுள்ளனர், ஏழை நாடுகளுக்கு உதவுகிறார்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை தங்கள் அடக்குமுறையாளரிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறார்கள், பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன, ஆனால் சமீபத்திய எடுத்துக்காட்டுகள் தெற்கு சூடான், போஸ்னியா மற்றும் கிழக்கு திமோர் நடந்தவை.

வடகிழக்கில் உள்ள பெரும்பாலான தமிழர்கள், அமெரிக்கா தமிழ் தயக்கத்துக்கு வந்து உலக மற்றும் இத்தீவின் அமைதிக்கு உதவ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

திரு. ராஜ்குமார், வவுனியா காணாமல் போனவர்களின் செயலாளரும் பேச்சளரும்

