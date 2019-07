将香料群岛的味道融入生活

獲獎廚師Made 在Bejana的自然被點燃的夫婦的桌 什錦Sambals 美味的巴厘島沙爹Lilit

创意大厨Made Karyasa

大厨Made不僅為我們的客人創造了難忘的美食體驗,而且還為度假村的女士們和先生們提供了不斷的靈感,這得益於他令人振奮的團隊精神” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 作为巴厘岛丽思卡尔顿酒店招牌印尼餐厅Bejana的主厨,Made Karyasa将引领着他的国际宾客们进行一场印尼群岛的美食之旅。当他在谈到准备印尼食材时说道:“味道的真实性至关重要。”来源于传统乡村风格美食的灵感,并采用优质食材和时尚的摆设,大厨将精致餐饮标准再度升华。

作为热门电视节目2013年度Top Chef Indonesia 决赛的入围者,拥有超过20年的专业经验大厨Made Made将他对职业的自豪感和激情融入他在巴厘丽思卡尔顿酒店的工作。“成为一名厨师改变了我的生活,”他说道;并且时常激发和鼓励他的团队,并分享他的技能,知识和经验,“我喜欢鼓励人们超越自我的舒适区,并帮助他们发挥其最大的潜能”。



大厨Made在Bejana餐厅参与创建菜单到烹饪,监督,培训和激励团队,扮演的角色非常广泛。他还经常担任印尼美食大使在海外进行宣传,如在北京丽思卡尔顿酒店和北京瑞吉酒店,印度班加罗尔丽思卡尔顿酒店及新加坡南海滩万豪酒店。

除了与Bejana餐厅客人分享香料群岛的风味之外,他还在定期举办的“市场到餐桌”的烹饪课程上分享了他对印尼烹饪的热爱。此深受酒店客人和来访者活动喜爱的课程,包括拜访充满当地风情市场上购买新鲜食材,以及参与到Bejana餐厅的烹饪洞穴进行的魅力丰富的烹饪工作坊。在拜访市场和课程期间,大厨将为参与者分享印尼美食的传统,并且在品尝特别美味的午宴前,分享筹备美食的烹饪知识和技巧。

“在巴厘岛丽思卡尔顿酒店,我们致力于为客人缔造一份难忘的体验,并确保我们度假餐厅的五家餐厅提供最优质的美食也是我们承诺的一部分。我们很荣幸有位备受尊敬的大厨Made来带领我们招牌餐厅Bejana的团队。“得益于他心灵触及的团队精神,其不仅为我们的客人缔造了难忘的美食体验,而且还为度假酒店的淑女绅士们不断输送灵感,”度假酒店总经理Karim Tayach说道。



如需了解有关更多巴厘丽思卡尔顿酒店特色餐饮体验的信息或预订“市场到餐桌烹饪”课程,请联系度假酒店餐厅预订部mailto:rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com



Bejana - 巴厘島麗思卡爾頓酒店的印尼餐廳

