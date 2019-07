향신료의 향연을 살리는 셰프

수상 경력에 빛나는 요리사 Bejana에서 자연 채광 한 커플의 테이블 모듬 된 산발 맛있는 발리 사 텔레 루티

영감이 넘치는 총주방장 Made Karyasa

총주방장 Made는 손님들에게 잊지 못할 요리 경험을 선사 할뿐만 아니라, 열렬한 팀 정신 덕분에 리조트의 신사 숙녀 여러분에게 끊임없이 영감을 불어 넣어줍니다.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 리츠칼튼 발리의 대표적인 인도네시아 레스토랑인 베자냐의 총주방장인 Made Karyasa는 다국적 손님들을 이끌고 인도네시아 군도를 횡단하는 미식 요리 여행을 합니다. 그는 인도네시아 요리를 준비하는데 대해 있어서 “맛의 진정성이 가장 중요합니다.” 라고 말하면서 전통적인 마을 방식의 음식에서 영향을 받았다고 덧붙입니다. 그는 전통적인 마을 방식의 음식을 고급 재료와 세련된 플레이팅으로 식사수준을 훌륭하게 끌어올렸습니다.

인기리에 방영된 TV쇼인 Top Chef 인도네시아 2013 에서 결승에 오른 총주방장 Made는 20년 이상의 경력을 가지고 있으며, 리츠칼튼 발리에서 일하는 것에 엄청난 자부심과 열정을 가지고 있습니다. “요리사가 되는 것은 제 삶을 변화시켰습니다.” 라고 말하며, 그는 자신의 팀에게 영감을 주고 동기를 부여하는 기회를 주는 것을 큰 기쁨으로 생각하며, 그의 기술과 지식, 경험을 공유합니다. “나는 사람들이 현실에 안주하지 않고 그들의 최선을 다하도록 격려하는 것을 좋아합니다.”

베자냐에서 그의 역할은 광범위합니다. 메뉴를 만드는 것에서부터 팀 요리를 주관하며 훈련시키고 독려하는 역할까지 합니다. 그는 종종 리츠칼튼 베이징과 세인트 레지스 베이징, 인도의 리츠칼튼 방갈로르 그리고 싱가폴 JW 메리어트 사우스 비치로 인도네시아 요리의 홍보 대사가 되어 해외로 출장을 갑니다.

향신료의 섬 맛을 베자냐에서 식사하는 사람들의 삶으로 가져올 뿐만 아니라, 그는 그의 인도네시아 요리에 대한 사랑을 그의 ‘마켓 투 테이블’ 쿠킹 클래스에서 나눕니다. 리조트 투숙객과 방문자 모두에게 인기있는 액티비티로, 이 수업은 신선한 재료를 구매하러 생기 넘치는 재래 시장을 방문하고, 베자냐에 있는 컬리너리 케이브에서 열리는 매혹적이고 유익한 요리 워크샵이 포함되어 있습니다. 투어와 클래스 내내, 그는 참가자들에게 그의 지식과 기술을 나누며, 참가자들과 함께 준비한 인도네시아 특별 점심을 먹기전에, 전통적인 인도네시아 요리에 대해 설명을 합니다.



“리츠칼튼 발리에서 저희는 투숙객에게 매우 기억에 남는 경험을 제공하도록 전념하고 있으며, 그 약속의 중 하나는 저희 리조트의 5개 레스토랑에서 최고 품질의 요리를 제공하는 것입니다. 저희는 저희 대표 레스토랑 베자냐에서 팀을 이끄는 자랑스러운 총주방장 Made가 있어서 든든합니다. 그의 열정적인 공동체 정신은 투숙객에게 잊을 수 없는 음식을 제공할 뿐만 아니라 리조트 신사 숙녀에게도 끊임없는 영감을 줍니다.

리츠칼튼 발리의 대표적인 레스토랑에 대한 더 자세한 정보 혹은 ‘마켓 투 테이블

‘ 쿠킹 클래스를 예약하시려면, 리조트 레스토랑 예약인 rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com . 로 문의하시길 바랍니다.



비자 나 - 발리 섬 리츠 칼튼의 인도네시아 레스토랑

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.