Воплощение в жизнь ароматов специй островов

Вдохновенный шеф-повар Made Karyasa

Шеф-повар Made не только создает незабываемые кулинарные впечатления для наших гостей, но и служит постоянным вдохновением для дам и джентльменов курорта, благодаря его вдохновляющему командному духу” — Карим Тайяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- В качестве шеф-повара «Bejana», фирменного Индонезийского ресторана The Ritz-Carlton Бали, Маде Каруаса вовлекает своих иностранных гостей в изысканное кулинарное путешествие по индонезийскому архипелагу. «Подлинность вкуса имеет решающее значение», - говорит он, готовя блюда Индонезийской кухни, добавляя, что его вдохновляет традиционная еда в деревенском стиле, которую он поднимает до уровня изысканных блюд благодаря использованию высококачественных ингредиентов и стильных презентаций.

Финалист популярного телевизионного шоу «Главный Шеф Повар Индонезии 2013 года», шеф-повар Маде имеет более чем 20-летний опыт работы в этой профессии, и испытывает огромную гордость и любовь к своей должности, работая в The Ritz-Carlton Бали. "Став шеф-поваром, я изменил свою жизнь", - говорит он, Я получил возможность вдохновлять и мотивировать свою команду, делиться своими навыками, знаниями и опытом. "Мне нравится мотивировать людей, чтобы они выходили за пределы своей зоны комфорта и помогать им выявлять свои лучшие качества.”

Его роль в «Bejana» многогранна: составление меню и приготовление блюд, проведение, обучение и расширение возможностей его команды. Он также часто путешествует в другие страны, чтобы продвигать идею Индонезийской кухни, являясь ее послом, посещая Ritz-Carlton Beijing и St. Regis Hotel в Пекине, Ritz-Carlton Bangalore в Индии, а также JW Marriott South Beach в Сингапуре.

Шеф повар не только знакомит гостей с секретами ароматов Специй Островов в Bejana, но и делится своей любовью к Индонезийской кухне на своих регулярных уроках по приготовлению блюд в пакете «От Рынка до Стола». Этот мастер-класс, популярный как для гостей отеля , так и для сторонних посетителей, включает: посещение оживленного местного рынка, где можно купить свежие продукты, и увлекательный и очень информативный кулинарный семинар в Кулинарной Пещере, расположенной в Bejana.

На протяжении всего тура и занятий он рассказывает об истории и традиции Индонезийской кухни и делится своими знаниями и технологиями с учениками. А потом пробует вместе с ними вкусные Индонезийские блюда, которые они сами помогли приготовить.

В The Ritz-Carlton Бали, мы стремимся создать незабываемые впечатления для наших гостей, и часть этого обещания – это предложить кухню высочайшего класса в наших пяти ресторанах курорта. Мы рады, что уважаемый Шеф повар Маде возглавляет нашу команду в нашем флагманском ресторане Bejana. Он не только создает незабываемые кулинарные впечатления для наших гостей, но и служит постоянным вдохновляющим примером для Дам и Джентльменов курорта благодаря его побуждающему командному духу», - говорит генеральный менеджер курорта Карим Тайяч.

Для получения дополнительной информации о фирменных обедах в отеле Ritz-Carlton, Bali или для заказа урока кулинарии «Рынок к Столу», пожалуйста, свяжитесь с резервацией ресторана курорта по адресу rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com



Bejana - индонезийский ресторан в The Ritz-Carlton, Бали

