Spectacle des Artistes Taïwanais sur la Seine Les belles voix aborigènes de Taïwan

Amuyi, Jia Jia et Sonia Calico se sont rendus à Paris pour y donner, au « Flow Paris » sur la Seine le 7 juin dernier, un spectacle au style très taïwanais.

FRANCE, PARIS, July 3, 2019 / EINPresswire.com / -- Les trois artistes représentant Taïwan au Festival International du Disque au MIDEM Cannes 2019: Amuyi, Jia Jia et Sonia Calico, après avoir fini leur représentation à Cannes, se sont rendus à Paris en non-stop pour y donner, au « Flow Paris » sur la Seine le 7 juin dernier, un spectacle au style très taïwanais. Les trois artistes ont fait grâce de plusieurs performances, sous une interaction chaleureuse avec le public, coïncidant avec le Festival des Bateaux du Dragon, répondant au mal du pays des Chinois d’Outre-Mer présents. Ils ont également laissé une empreinte importante pour cette délégation participante, qui a combiné le développement industriel et commercial, et pour l'exposition sur la scène internationale de la musique pop chinoise de Taïwan.Organisées par le Bureau National de l’Industrie Audio-Visuelle et Musicale et GCA Entertainment, ces représentations et cette série de spectacles se sont adressées tout particulièrement à ce salon de la musique, le plus ancien et le plus représentatif au monde : « Festival International du Disque, MIDEM Cannes 2019 », qui montre la position référentielle de Taïwan pour la musique pop chinoise et son potentiel à s’ouvrir des opportunités d'affaires en lien avec le marché chinois imposant de 1,5 milliards de personnes. Les activités de cette tournée comprennent: L’exposition du Pavillon de Taïwan pour le Festival du MIDEM, une conférence sur le développement des affaires avec les entreprises taïwanaises, des forums internationaux, ainsi que deux représentations spéciales du spectacle "La Nuit de Taïwan" à Cannes et Paris. Cette opportunité a permis de renforcer un travail de coopération avec l'Alliance Cultech, appelant à une participation conjointe de domaines comme la musique, la culture, les sciences & technologies et la mode, avec dans l’esprit la création inter-industrielle de l’image de marque de Taïwan pour exprimer les intentions de l’industrie musicale taïwanaise dans son développement sur le marché international.Pour la dernière étape du voyage, le spectacle "La Nuit de Taïwan" s’est tenu sur une scène parisienne très connue, le Flow Paris, qui est en fait un grand bateau de croisière de trois étages, amarré à la rive de la Seine, à proximité du Grand Palais et du magnifique Pont Alexandre III, on peut dire qu'il s'agit d’un lieu majeur réunissant les humanités et les curiosités touristiques de Paris. Le bateau possède un salon pour les artistes avec un grand rideau de verre, leur permettant de profiter des paysages et de la vue sur les monuments historiques depuis le bateau de croisière, moments de bonheur particulièrement agréables pour les artistes entre les répétitions et les interviews par les médias.Ce soir-là, Amuyi et Jia Jia ont inclus toutes les deux une représentation sur scène de chants aborigènes, avec leurs propres racines musicales pour donner plus d’entrain à leur spectacle. Amuyi a montré toute la puissance de sa voix naturelle, laissant le public présent tout à fait ébahi, voix qui lui valut d’être couronnée reine des chansons des génériques pour les séries télé chinoises. Le PDG pour la Zone Asie de la maison de disques Avex Taiwan, monsieur Miyazaki, a assisté à ses représentations à Cannes et Paris, indiquant toute l'attention qu’il a porté au voyage d’Amuyi.Jia Jia s’est distinguée par ses douces caractéristiques romantiques, chantant plusieurs chansons lyriques chinoises très connues et même le public présent n’a pas pu s’empêcher de chanter ensemble. En plus de souhaiter à tout le monde un joyeux Festival des Bateaux du Dragon, elle a évoqué les triangles de riz gluant traditionnels, ne s'attendant pas à ce quelqu’un dans le public vienne immédiatement lui en offrir un. Sous l’effet d’une telle surprise, Auli s’est laissée emporter par cette atmosphère chaleureuse et a entonné deux chansons populaires en taïwanais, « Cuire les Triangles » et « Ha l’Amour ». Le spectacle s'est achevé par une performance de DJ par Sonia Calico, avec un pot-pourri spécial des chansons des Golden Melody Awards (NdT: cérémonie de récompenses musicales à Taïwan), qui, en combinaison avec des arts visuels, s’est finie dans une grande réussite.Juste avant ce spectacle, une petite cérémonie médiatique a été organisée, à laquelle ont été conviés des invités de prestige comme le Directeur du Bureau de Représentation de Taipei en France, monsieur Gu Wen Jian ainsi d'autres fonctionnaires des services étrangers pour encourager les artistes dans leur performance. En plus, l'école de cuisine prestigieux, Lenôtre a apporté les pâtisseries fines pour féliciter leurs succès. D’autres informations et mises à jour des spectacles du « Festival International du Disque, MIDEM Cannes 2019 » seront mises à disposition simultanément sur la page officielle des fans de GCA Entertainment ( facebook .com/gca3nt), vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s pour consulter en ligne les dernières actualités.Média partenaires:Service directeur: Ministère de la CultureService organisateur: Bureau National de l’Industrie Audio-Visuelle et Musicale, Ministère de la CultureService responsable: GCA Entertainment

Festival International du Disque, MIDEM Cannes 2019 « La Nuit de Taïwan » à Paris

