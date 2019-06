Gesundes Energy-Boost Meeting Paket

Sunrise Yoga am Strand Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Energy Breakfast ervollständigen Sie Ihr Energy Boost Healthy Meeting-Erlebnis mit lustigem Beachvolleyball Genießen Sie während Ihres Treffens mit uns ein köstliches gesundes Mittagessen Energie-Boost-Meeting-Erfahrung

Unvergessliche Meetingerlebnisse im The Ritz-Carlton, Bali

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- Geleitet von den natürlichen und transformativen Elementen der tropischen Insel Bali, bietet das The Ritz-Carlton, Bali eine exklusive Reihe gesunder Meeting-Erlebnisse: Detox Journey, Energy Boost und Revitalizing Secret. In Kombination mit einer exzellenten Auswahl an Konferenzräumen, modernen Business-Einrichtungen und einem Team professioneller Event-Organisatoren ist das luxuriöse Strandresort eine inspirierende Wahl für Tagungen und Geschäftsreisen.

„Uralte Inseltraditionen dienen als Inspiration für unsere innovativen, gesunden Meeting-Erlebnisse, zu denen nahrhaftes Essen, unterhaltsame Teambuilding-Aktivitäten und Wellness-Pausen gehören. Unser Ziel ist es, ergebnisorientierte Veranstaltungen zu organisieren, die die Geschäftsbeziehungen stärken, die Teammoral fördern und den Teilnehmern zu helfen, sich fit und gesund zu fühlen“, sagt General Manager Karim Tayach.

Das Energy Boost - Healthy Meeting Paket beginnt mit einem 20-minütigen Lauf am frühen Morgen am unberührten weißen Sandstrand des Resorts, gefolgt von einem gesunden Bio-Frühstück mit frischen Früchten, Säften, Smoothies, Müsli, fettarmem Naturjoghurt, Eiweiß Omeletts und Vollkorntoast.

Die Konferenzräume sind für 4 bis 6 Stunden verfügbar und sind mit Schreibutensilien und recyceltem Papier sowie frischem und getrocknetem Obst, Walnüssen, Fruchtsäften und dunklen Schokoladenriegeln bestückt. Eine vormittägliche Wellness-Pause bietet die Möglichkeit, sich 15 Minuten zu dehnen und eine erfrischende Auswahl an Infused Wasser zu genießen. In einer Pause am Nachmittag stehen Müsliriegel und eine Auswahl an Säften zur Verfügung. Darunter zum Beispiel der „Energizing“-Saft, zubereitet mit Koriander, Mango und Ingwer, oder der „Purifying“-Saft aus Karotte, Orange und Honig.

Ein Drei-Gänge-Menü mit nahrhaften und biologischen Zutaten, bestehend aus Lachsröllchen mit fettarmem Frischkäse, Quinoa mit Fetasalat, gegrilltem Hähnchen und hausgemachtem Gelee mit Sojaeis, ist inbegriffen. Der Tag endet mit einer spaßigen Teambuilding-Übung wie einem Gruppensurfkurs oder einem Beachvolleyballwettbewerb.

Alle Tagungspakete im The Ritz-Carlton, Bali bieten eine umfassende Auswahl an Veranstaltungsorten im renommierten Konferenzzentrum auf den Klippen, von Besprechungsräumen bis hin zu stilvollen Sitzungssälen, die jeweils über modernste Business-Einrichtungen verfügen. Verführerische Übernachtungspakete werden ebenfalls angeboten.

Weitere Informationen zur Durchführung von Tagungen, Konferenzen und Firmenveranstaltungen auf der wunderschönen tropischen Insel Bali erhalten Sie vom Tagungsplaner des Resorts unter rcbalisawanganccs@ritzcarlton.com .

Beste gesunde Optionen für Ihr nächstes Meeting auf Bali

