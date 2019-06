Восход йога на пляже Начните свой день с энергетического завтрака Завершите свой энергетический опыт здорового общения с помощью пляжного волейбола Насладитесь вкусным здоровым обедом во время встречи с нами Опыт встречи Energy Boost

Незабываемые впечатления от Встреч в отеле The Ritz-Carlton Бали

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- Используя природные, преобразующие элементы тропического острова Бали, курорт The Ritz-Carlton Бали предлагает эксклюзивный выбор полезных для здоровья встреч: «Детокс-путешествие», «Повышение Энергии» и «Восстанавливающий Секрет». Имея большое количество превосходных конференц-залов, современные бизнес-услуги и команду профессиональных организаторов мероприятий, роскошный пляжный курорт предоставляет идеальный выбор для деловых и корпоративных встреч.

“ «Традиции древнего острова служат источником вдохновения для нашего инновационного опыта встреч по улучшению здоровья, который включает в себя правильное питание, веселые мероприятия по тимбилдингу и здоровый отдых. Наша цель - создавать мероприятия, ориентированные на результат, которые укрепляют деловые отношения, повышают моральный дух команды и позволяют участникам быть в хорошей форме и чувствовать себя здоровыми», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Пакет «Встреч для Повышения Заряда Энергии Здоровья» начинается с 20-минутной утренней пробежки по чистому белоснежному пляжу курорта, после чего следует полезный для здоровья органический завтрак, в который входят самые свежие фрукты, соки, смузи, мюсли, натуральный йогурт с низким содержанием жира, омлет из яичного белка и тосты из цельнозернового хлеба.

В Конференц-залах, открытых в течение 4-6 часов, есть все необходимое: бумага для записей, канцелярские товары, свежие и сушеные фрукты, грецкие орехи, натуральные соки и плитки черного шоколада. В Утренний Оздоровительный Перерыв в течение 15 минут можно заняться зарядкой и выпить освежающую настоянную воду, а в послеобеденный Соковый Перерыв перекусить батончиками мюсли и попробовать разные соки, например, «Энергетичный», приготовленный из кориандра, манго и имбиря, и «Очищающий»- микс из моркови, апельсина и меда.

Питательный и органический обед из трех блюд состоит из рулетиков из лосося с нежирным сливочным сыром, киноа с фета салат, курицы-гриль и домашнего желе с соевым мороженым. День завершается увлекательным тренингом по тимбилдингу, например - уроком серфинга в группе или соревнованию по пляжному волейболу.

Все пакеты встреч в отеле The Ritz-Carlton Бали предоставляют выбор различных мест для проведения встреч в знаменитом конференц-центре на вершине утеса: от малых конференц-залов до стильных залов заседаний, каждый из которых оснащен самыми современными бизнес удобствами. Также предлагаются заманчивые пакеты для проживания.

Для получения дополнительной информации о проведении встреч, конференций и корпоративных ретритов на прекрасном тропическом острове Бали, пожалуйста, свяжитесь с организатором встреч курорта по адресу rcbalisawanganccs@ritzcarlton.com.



Лучшие здоровые варианты для вашей следующей встречи на Бали

