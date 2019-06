エナジーブースト ヘルシーミーティングパッケージ

ビーチで日の出ヨガ エネルギー朝食で一日をスタート 楽しいビーチバレーボールで、エネルギーブーストの健康的なミーティングを体験しよう 私たちとの会議中においしいヘルシーなランチをお楽しみください。 エネルギーブースト会議の経験

ザ・リッツ・カールトン バリで思い出のミーティング体験

古代の島の伝統は、私たちの革新的で健康的な会議の経験のためのインスピレーションとして役立ちます。” — カリム・タヤック

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- トロピカルなバリ島の変化に富んだ自然に包まれたザ・リッツ・カールトン バリでは、デトックスジャーニー、エナジーブースト、リバイタライジングシークレットという特別感あふれる3種類のヘルシーミーティングをご用意しています。幅広い会議場やモダンなビジネス施設、信頼のおけるイベントオーガナイザーを完備する豪華なビーチフロントリゾートでは、印象深いミーティングやコーポレートのご滞在を多彩にご用意しています。

「古代から島に受け継がれる伝統を盛り込んだ画期的なヘルシーミーティングプランでは、栄養豊富なお食事に楽しいチームビルディングアクティビティー、ウェルネスブレイクをご用意しました。ビジネスにおける人間関係の強化、チームモラルの向上、参加者全員がヘルシーで心地よいと感じていただける、成果あるイベント作りを目指しています」カリム・タヤック支配人は語ります。

エナジーブースト‐ヘルシーミーティングパッケージは、早朝にリゾートの美しいビーチで行う20分間のジョギングからはじまります。ヘルシーなオーガニック朝食には、新鮮なフルーツやジュース、スムージー、グラノラ、ローファットのナチュラルヨーグルト、卵白オムレツ、全粒粉パンのトーストなど、充実したメニューをお楽しみいただけます。

所要4-6時間ご用意するミーティングルームには、再生紙を使用したステーショナリー、フレッシュフルーツやドライフルーツ、クルミ、ナチュラルジュース、ダークチョコレートバーをセッティング。午前中のウェルネスブレイクでは15分間のストレッチにバラエティー豊かなインフューズドウォーターをご用意します。午後のジュースブレイクにはミューズリーバーをはじめ、コリアンダーやマンゴー、ジンジャーをブレンドした「エナジャイジング」や、キャロットとオレンジ、はちみつをブレンドした「ピュリファイイング」など多彩なジュースでリフレッシュ気分を高めます。

ランチタイムには、ローファットのクリームチーズ入りサーモンロール、キノアとフェタチーズのサラダ、チキンのグリル、ホームメイドのゼリーに豆乳アイスクリームといった、美味しくて栄養価の高い3コースランチをお楽しみください。1日の終わりはグループサーフィンやビーチバレーなどの楽しいチームビルディングアクティビティーで、チームワーク強化を目指します。

ザ・リッツ・カールトン バリでご用意するすべてのミーティングパッケージは、クリフトップに位置するカンファレンスセンターの分割式会議室や上質のボードルームなどからご希望の会場をお選びいただけます。どの会場も最新ビジネス施設を完備しています。また魅力的なご宿泊パッケージも同時にご用意しております。

美しいバリ島でのミーティングやカンファレンス、コーポレートでのご滞在については、rcbalisawanganccs@ritzcarlton.com よりミーティングプランナーまでお気軽にご相談ください。

# # #

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。



次回のバリでのミーティングに最適なヘルシーオプション

