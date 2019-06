マーケット・トゥ・テーブル：魅力あふれるインドネシア料理の秘密をたのしく満喫

料理用洞窟でのバリ料理教室 おいしいソトペスモル BejanaでのRijsttafelディナー Sambals、様々なインドネシアのスパイシーソース おいしいバリのサテリリット

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 13, 2019 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリでは、ゲストの方々にインドネシア料理の美味しさの秘密をご紹介する、リゾートならではの「マーケット・トゥ・テーブル」クッキングクラスとツアーをご用意しています。

リゾートのインドネシアンレストラン、ブジャナで料理長を務めるマデ・カルヤサシェフがご案内する、ジンバラン市場への早朝ツアーでは、バリ島ならではのユニークな食材が並ぶ市場で新鮮な魚介や地元産の食材の選び方などをご紹介していきます。リゾートへ戻った後はシェフガーデンにてクッキングクラスで使う新鮮なハーブを収穫しましょう。ブジャナレストランの最上階にあるカリナリーセンターからは美しいインド洋のパノラマ風景が広がっています。

「トップシェフ インドネシア」で決勝まで勝ち進んだファイナリストとして知られるマデシェフは、幅広い知識や経験をクラスでも披露。美味しいインドネシア料理 を作るこつはスパイスにあるといいます。「上質のスパイスペーストを作れば、後は自然においしく出来上がります」とシェフ。クッキングクラスでは、ウレカン(石臼のすり石)を使ってガランガルやレモングラス、コリアンダーシード、シャロットなどの新鮮なスパイスをすりつぶしてペーストを作る方法から学んでいきます。すりつぶした材料は炒めることで香りを引き出し、その後ブレンドして様々な料理のスパイスペーストが出来上がります。クラスで作る人気メニューには、豆腐と野菜をピーナッツソースで和えたガドガド、ジャカルタの郷土料理で魚介のココナッツスープソトペスモル、バリのローストチキンとして知られるアヤムベトゥトゥのほか、デザートにはバナナのフリッターピサンゴレンがあります。クラスで作り上げた力作は、シェフと一緒にランチタイムにお楽しみいただけます。

「文化は食にあらわれると言われますが、メインレストランのブジャナレストラン で、スパイスアイランドならではの風味ゆたかなお食事や、マーケット・トゥ・テーブルクッキングクラスで楽しみながらインドネシア料理に挑戦して頂くことで、島の魅力を感じていただきたいと思っています」とカリム・タヤック総支配人は語ります。

クッキングクラスの開催スケジュールやプライベートツアーの企画など、マーケット・トゥ・テーブルに関する詳細は rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.comより、もしくはお電話+(62) 361 849 8988までお気軽にご連絡ください。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。



