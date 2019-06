DECONGESTIONE DEL TURISMO A VENEZIA. UNA SOLUZIONE ARRIVA DALLA APP MYPASS VENEZIA

MyPass Venezia per iOS e Android

Con la prima biglietteria unica dematerializzata niente più code alle casse e gestione più fluida dei flussi turistici

VENEZIA, ITALIA, June 13, 2019 / EINPresswire.com / -- Oltre 20 milioni di turisti ogni anno. Un impatto troppo alto per la città di Venezia dove le code affollano i punti nevralgici e complicano la viabilità lungo le calli ed in prossimità delle principali biglietterie, per esempio quelle del trasporto pubblico.Come collaborare a risolvere il problema? Una soluzione arriva dalla piattaforma Mypass, la prima biglietteria unica virtuale che ha scelto Venezia come città pilota di un progetto che presto coinvolgerà anche altre città italiane ed europee.Parola d’ordine dematerializzazione. Grazie a MyPass tutti coloro che devono acquistare un biglietto a Venezia si trovano davanti alla possibilità di acquistarlo direttamente dal cellulare, saltando la coda ed evitando lunghe file alle biglietterie: musei, parcheggi, trasporto pubblico, tutto è a portata di click, per i residenti e per i turisti.Scaricando l’App gratuita MYPASS VENEZIA , disponibile su IOS e Android, da oggi ogni utente può accedere ad un’offerta multiservizi ricchissima, unica in Europa. Dalla Biennale al Guggenheim, dal parcheggio dell’aeroporto Marco Polo a quello di Piazzale Roma, dalla Scuola Grande di San Rocco alla lirica del Teatro La Fenice, al trasporto pubblico… ogni biglietto è acquistabile on time o prenotando nelle date desiderate.La App, disponibile in multilingua, e negli ultimi mesi è cresciuta moltissimo: oltre 3000 download solo nell’ultima settimana e migliaia di biglietti acquistati inApp confermano che MyPass Venezia può realmente migliorare l’esperienza del visitatore e la vita della città, permettendo di eliminare fastidiose code e congestioni.E’ la prima volta in Italia che un’unica App permette, con estrema semplicità e comodità, di prenotare e pagare un posto auto, i biglietti dei traghetti , dei musei e di tanti altri servizi, alle tariffe ufficiali o con minime commissioni di vendita. Il biglietto elettronico è memorizzato nell'App pronto per essere utilizzato per l’accesso diretto e può essere conservato, così da permettere all’utente un veloce riepilogo dei servizi fruiti e un controllo spese.Il pagamento avviene in modo semplice, abbinando a sistema una qualsiasi carta di credito o prepagata ed è rapido e sicuro grazie al gateway Banca Sella, partner di MyPass.In sintesi, l’App gestisce le tariffe delle diverse biglietterie configurandosi come un’unica biglietteria virtuale della città. Non solo: un po’ come un cittadino del posto MyPass suggerisce anche eventi, spettacoli e attrazioni fuori dalle solite rotte.“La visione che ci anima – dice Guya Paganini, Ceo e Fondatore di MyPass - è quella di permettere al turista di organizzare al meglio il proprio tempo, portando con sè il ricordo di una visita, senza stress, alle infinite proposte di arte, architettura e musica di questa straordinaria città. Nello stesso tempo la nostra attenzione è rivolta anche alle strutture che oggi devono gestire flussi convulsi, disordinati e spesso critici di visitatori. La nostra ambizione è nel motto che ci ispira: Empower every tourist, care for the city. Siamo molto fiduciosi che questa visione possa regalarci grandi soddisfazioni: MyPass è in uso nei parcheggi ufficiali dell'Aeroporto Marco Polo, dove tra l'altro abbiamo brevettato una soluzione di accesso via BLE unica in Europa, poi la Collezione Peggy Guggenheim, la Casa Tre Oci, la Scuola Grande di San Rocco, Vela – Venezia Unica e La Biennale Arte 2019, per cui siamo felici ed orgogliosi di offrire ai numerosissimi visitatori attesi per la 58°edizione il nostro sistema unico di accesso alle varie sedi espositive”.I principali plus di MyPass Venezia sono:DEMATERIALIZZAZIONE. Niente più biglietti, tutto è a portata di smartphone.MULTICANALITA’. Collegandosi all’App si possono acquistare biglietti, parcheggi, ticket per il servizio pubblico.RISPARMIO. Acquistando tramite l’App non ci sono costi aggiuntivi e si può fruire di biglietti ridotti in molte struttureVELOCITÀ. Tutti i servizi sono prenotabili o acquistabili on time, consentendo di saltare le lunghe code in biglietteria.MYPASS è nata a Firenze nel 2014 come startup innovativa e ha saputo rapidamente trasformarsi da startup fintech in una vera e propria azienda che oggi ha sede a Torino e impiega 15 dipendenti di cui oltre la metà ingegneri del Politecnico di Torino e Milano. Dal 2017 è partecipata da Banca Sella. MyPass ha sviluppato una piattaforma tecnologica assolutamente unica perché abbina il mobile payment al servizio di accesso diretto: con due semplici passi - registrazione e abbinamento della propria carta di credito - l’utente può accedere direttamente alle strutture mostrando la propria app, saltando la coda e senza la necessità di convertire il voucher in biglietto. La visione di MyPass è permettere al cittadino e al turista di accedere a numerosi servizi con un’unica app /piattaforma, realizzando così una smart mobility reale, efficace e comoda.



