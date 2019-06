Рынок к Столу: Кулинарные Секреты Индонезии Раскрываются в Уникальном Кулинарном Приключении

Балийский кулинарный класс в кулинарной пещере Вкусный Сото Песмол Ужин Rijsttafel в Бежана Самбалы, различные индонезийские пряные соусы Вкусный балийский сатай лилит

Ключ к культуре кроется в ее кухне, и мы призываем наших гостей попробовать индонезийский вкус в ресторане Bejana и узнать, как приготовить свое собственное застолье в классе Market to Table Cooking.” — Карим Тайач

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- The Ritz-Carlton, предлагает эксклюзивный урок кулинарии «Рынок к Столу» и кулинарный тур для тех, кто желает открыть секреты приготовления блюд индонезийской кухни.

Кулинарный тур от Шеф-повара Маде Карьяса, возглавляющего команду фирменного индонезийского ресторана курорта – «Bejana», начинается с раннего утреннего путешествия на живописный рынок Джимбарана. Здесь шеф-повар показывает гостям уникальные ингредиенты острова и дает совет, как выбрать самые свежие морепродукты и местные продукты. Вернувшись на курорт, можно быстренько заглянуть в сад шеф-повара, чтобы собрать свежие травки, прежде чем начнется кулинарный урок. Урок проходит в впечатляющей Кулинарной Пещере на верхнем уровне ресторана Bejana, где для участников открывается потрясающий панорамный вид на Индийский океан.

Шеф-повар Маде, финалист конкурса «Шеф-Повар Индонезии», привносит огромный опыт и знания в свои кулинарные мастер-классы. Он объясняет, что специи - это ключ к хорошей Индонезийской Кухне: «Если вы сделаете хорошую заправку из специй, остальное само приложится», - говорит он. Занятия начинаются с того, что гости узнают, как измельчить свежие специи из галангала и лемонграсса, семян кориандра и лука-шалота в улекане (ступке с пестиком). Затем измельченные ингредиенты обжаривают, чтобы выпустить аромат, и смешивают, чтобы приготовить заправку из специй, которая и является основой каждого блюда.

Основные блюда в меню кулинарного класса это: «Гадо Гадо» - тофу и овощи в арахисовом соусе, «Сото Песмол» - морепродукты и кокосовый суп из Джакарты, «Айям Бетуту» - фирменная жареная курица по-балийски и вкусный десерт « Писанг Горенг» - банановые оладьи. Для учеников кулинарного мастерства всегда есть стимул учиться хорошо, потому что они могут насладиться плодами своего труда, обедая с шеф-поваром.

«Часто говорят, что ключ к культуре страны лежит в ее кухне, и мы призываем наших гостей отведать ароматы островных специй в нашем фирменном ресторане Bejana и узнать, как превратить индонезийские праздники в веселой и информативный Урок Кулинарии «Рынок к Столу », - говорит генеральный директор Карим Тайач.

Для получения дополнительной информации о запланированных классах кулинарии или организации частного кулинарного тура «Рынок к Столу», пожалуйста, свяжитесь с нашим ресторанным резервированием по адресу

rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com

или по телефону + (62) 361 849 8988.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com



Наслаждайтесь свежей и лучшей индонезийской едой в Нуса Дуа Бали

