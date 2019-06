Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA…

0378-5807-93 Valsartan Tablets, USP 40 mg Bottles of 30 3063780 1/2019 0378-5807-93 Valsartan Tablets, USP 40 mg Bottles of 30 3074879 10/2019 0378-5807-93 Valsartan Tablets, USP 40 mg Bottles of 30 3086684 6/2020 0378-5807-93 Valsartan Tablets, USP 40 mg Bottles of 30 3086687 6/2020 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3065445 2/2019 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3074880 10/2019 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3074883 10/2019 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3086688 6/2020 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3086689 6/2020 0378-5813-77 Valsartan Tablets, USP 80 mg Bottles of 90 3086710 6/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3069019 5/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3069020 5/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3069021 5/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3069022 5/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3071354 7/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3071355 7/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3071357 7/2019 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079023 1/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079027 1/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079028 1/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079029 1/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079996 2/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079997 2/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3079998 2/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3083635 4/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3086715 6/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3086716 7/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3086717 7/2020 0378-5814-77 Valsartan Tablets, USP 160 mg Bottles of 90 3088623 8/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3063783 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3063784 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3063785 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3064092 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3064093 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3064094 1/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070349 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070350 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070351 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070352 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070353 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3070354 6/2019 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3079030 1/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3079031 1/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3079032 1/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3079033 1/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3080011 2/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3080224 2/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3081498 3/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3081500 3/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3087126 7/2020 0378-5815-77 Valsartan Tablets, USP 320 mg Bottles of 90 3088476 8/2020

