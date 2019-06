Desde Siberia a St. Kitts: Un trayecto de una profesora

Trip to Puerto Rico Siberia a St. Kitts: Un trayecto de una profesora

profesora extraordinaria

Una biografía poco convencional pero afectiva” — KIRKUS REVIEWS

BROOKLYN, NY, UNITED STATES, June 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- La historia de una mujer complicada cuyas décadas de dedicación firme y compromiso a la dedicación de niños en todo el mundo desmienten una intriga, imprevisible y, de vez en cuando, una vida privada inexplicable. Siguiendo la vida tumultuosa e inesperada de esta profesora extraordinaria, la biografía de Simmonds teje hilos dispares de Rusia, China, Chile y St. Kitts en una tapicería vibrante revelando a una mujer sorprendente y excepcional.

