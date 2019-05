Der erste Whirlpool Filter mit 7-fach Garantie

Ego3 Whirlpoolfilter bei Artesian Spas EGO3 Whirlpoolfilter

Unsere EGO3 Whirlpool Filter revolutionieren den Filter Markt für Jacuzzis

HAMBURG, HAMBURG, DEUTSCHLAND, May 31, 2019 / EINPresswire.com / -- Was können Sie von einem perfekten Whirlpool Filter von EGO3 erwarten?Mein neuer Whirlpool Filter soll günstiger sein als die bisherigen Kartuschenfilter ! EGO3 Whirlpool Filter sind günstiger, weil Sie nur das Filtermaterial tauschen müssen (bzw. dieses sogar nur alle 2-3 Monate 3-4 mal reinigen können) und nicht jedesmal den ganzen Whirlpool Filter nach kurzer Zeit tauschen müssen.Mein neuer Whirlpool Filter soll viel einfacher in der Handhabung sein! EGO3 Whirlpool Filter sind wesentlich einfacher zu reinigen und viel einfacher in der Handhabung. Entweder Sie tauschen die Filterbällchen nur oder Sie spülen Sie einfach wie einen Schwamm aus.Mein Whirlpool soll noch klareres Wasser haben! Nur EGO3 Whirlpool Filter haben die einzigartige Null Schmutz Technologie und filtern auch feinste Partikel aus dem Whirlpool WasserIch will auch bei der Chemie Kosten sparen und auch weniger Chemie in den Whirlpool geben! Sie benötigen keine Flockungsmittel mehr, außerdem sinkt der Chemiebedarf, weil EGO3 Filter keinen bis kaum Schmutz im Wasser lassen und seien die Teilchen auch nur wenige Micrometer groß.Ich will weniger Arbeit mit dem Whirlpool Filter haben, wenn er schmutzig ist! Auch das bietet nur die EGO3 Technologie. Wenn Sie die Filterbällchen reinigen, geht das viel einfacher als einen Kartuschenfilter zu reinigen. Bällchen raus, kein Schmutz löst sich beim rausnehmen, unter klarem Wasser ausspülen, fertig. Und das nur alle 2-4 Monate! Spart 90% Ihrer Zeit. Wenn Sie die Filterbällchen einfach tauschen, haben Sie 99% weniger Arbeit.Ich will 100% zufrieden sein mit meinem Whirlpool Filter! EGO³ Whirlpool Filter bieten als einziges Produkt am Markt eine 4 Monate Zufriedenheits- und Geld-zurück-Garantie! Denn wir wollen nur 100% zufriedene Kunden.Und das alles bieten unsere Spa Filter. Wir können Ihnen jeden der oben genannten Punkte versprechen. Der EGO3 Filter und auch das trauen wir uns einfach zu sagen, ist einfach viel besser als der Filter den Sie bisher hatten.Der einzige Whirlpool Filter mit der 7-fach JA Garantie!TRUST YOUR EGO³ Filter!Der einzige Whirlpool Filter mit 3 Monaten GELD ZURÜCK GARANTIE, wenn Sie nicht zufrieden sind.1. Günstiger filternJA, waschbar, mehrfach verwendbar und es muss nur das Filtermaterial durch einfaches austauschen der Filterbällchen und nicht jedes Mal der ganze Whirlpool Filter getauscht werden. SAVE MONEY and relax! Und wenn Sie jedes Mal das Filtermaterial wegwerfen und die verschmutzten Bällchen durch neue ersetzen, ist`s noch immer günstiger und Sie sparen Zeit. SAVE TIME and relax!2. Verlässlicher filternJA, da EGO³ Whirlpoolfilter kaum verstopfen können, aufgrund der einzigartigen VERWIRBELUNGSTECHNIK und daher immer Filtern mit einem enorm großen 3-dimensionalen Filtervolumen. KEIN VERSTOPFEN - 3D FILTERVOLUMEN, das bieten nur Whirlpoolfilter der EG Spa Solutions GmbH.3. Einfacher zu ReinigenJA, das Reinigen ist extrem einfach wie bei einem Schwamm. Wie die EASY SQUEEZE TECHNOLOGY funktioniert, sehen Sie auf der Unterseite "Whirlpool Filter reinigen". EGO³ Whirlpool Filter sind die am einfachsten zu reinigenden Whirlpool Filter am Markt.4. Feiner FilternJA, da aufgrund der Hafttechnologie bereits nach wenigen Tagen EGO³ Whirlpool Filter jedes auch noch so kleine Teilchen filtern. Wir sprechen hier von der ZERO DIRT TECHNOLOGY. Das heißt es gibt 0 Schmutz im Whirlpool. Ihr Whirlpool Filter von EGO3 filtert 100% der Partikel! Das ist absolut einzigartig!5. Länger FilternJA, aufgrund des riesigen zylindrischen 3D Filterbereichs können EGO³ Whirlpool Filter viel mehr Schmutz aufnehmen. Wir nennen das die 3D-HIGH VOLUME FILTER TECHNOLOGY!6. den Schmutz im Filter haltenJA, da die Teilchen in den Filter Innenraum gesaugt werden, bleiben diese auch beim Rausdrehen im Filter. Und nach einem bekannten Spruch aus Las Vegas können wir als einziger Whirlpool Filter Hersteller sagen: What happens in an EGO3 filter stays in an EGO3 filter! Jeder Schmutz bleibt im EGO³ Whirlpool Filter!7. Umweltfreundlicher filternJA, durch PET RECYCLING FILTERMATERIAL (Made in Germany) und Mehrweg-filterkartuschen. Wir schonen die Umwelt! Kein anderer Whirlpool Filter kann das!Vertrauen Sie unserem neuen und patentierten Filtersystem wie bereits viele tausende bestehende Kunden.EGO3 Whirlpoolfilter kaufen : Sie finden für mehr als 30 Marken den passenden Whirlpoolfilter in unserem Filtershop auf der Webseite.

Produktvideo EGO3 Whirlpoolfilter Deutsch

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.