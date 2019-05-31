Специальный завтрак для детей в The Ritz-Carlton Бали
NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- Семейный курорт на Бали, расположенный на чистом побережье в Нуса-Дуа, The Ritz-Carlton Бали создает вдохновляющие и незабываемые впечатления от отдыха у всех своих гостей, включая детей. Понимая, как важно начать день с хорошего завтрака, команда ресторана Senses создала специальный детский уголок около большого шведского стола, где подается печенье, разнообразные пончики, хот доги, фруктовая мини-пицца и сэндвичи. Изюминкой является демонстрационная кухня, где при вас на заказ готовят пышные блинчики всевозможных форм - новый и необычный завтрак, который понравится детям всех возрастов.
Шеф-повар И Коман Дви Рахастика - также известный как «Шеф-повар по Блинчикам» - руководит веселой и интерактивной кухней, выпекая блинчики в виде персонажей мультфильмов, букв и животных. Помимо просьбы приготовить блинчик заказанной формы и наблюдением за его выпечкой на сковороде, детям также предлагается научиться готовить свои собственные блины, которые делают завтрак интересным и привлекательным.
Коман также любит рисовать в свободное время и наслаждается возможностью воплотить свое воображение в искусстве выпечки блинов. Он утверждает, что самая большая награда для него - видеть своих юных гостей счастливыми и исполнять их желания. «Мои любимые формы для выпечки - это павлин, потому что он символ моего яркого воображения и улыбающаяся обезьянья мордочка, выражающая мое удовольствие от моей работы, которая для меня также и страстное увлечение», - говорит Коман.
Коман завершил свою программу стажировок в The Ritz-Carlton Бали в 2016 году, его страсть и самоотверженность в качестве шеф-повара были вознаграждены предоставлением работы на полный рабочий день в сентябре 2018 года. «Я вижу огромный потенциал в учебе и дальнейшем росте и был в восторге от того, что мне предложили возможность присоединиться к команде Леди и Джентльменов в The Ritz-Carlton Бали на полную ставку », - говорит молодой шеф-повар.
«Являясь отмеченным наградами семейным курортом, мы постоянно стремимся создавать новые впечатления у наших маленьких гостей. Это выражается в нашей фирменной программе клуба Ritz Kids, в широком спектре семейных мероприятий и, конечно же, в специальном детском меню наших ресторанов. Мы знаем, что родители иногда испытывают трудности с тем, чтобы заставить детей позавтракать, но в связи с таким количеством интересных мероприятий очень важно, чтобы у наших молодых путешественников было приятное начало дня. Мы обеспечиваем это, предлагая захватывающий выбор блюд для детей на шведском столе и увлекательное интерактивное приключение по приготовлению блинчиков, которое они никогда не забудут», - говорит генеральный менеджер отеля Карим Таяч.
После здорового завтрака дети получают заряд энергии и готовы ко всем мероприятиям, предлагаемым в Ritz Kids, от водных видов спорта до Балийских танцев, музыкальных классов, занятий декоративно-прикладного искусства и мероприятий по сохранению черепах.
Для получения более подробной информации о детском меню и мероприятиях в отеле The Ritz-Carlton Бали, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу rc.dpssw.ritz.kids@ritzcarlton.com или посетите сайт ritzcarltonbali.com .
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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.
Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com
Prhativi Dyah
The Ritz-Carlton, Bali
+62 361 8498988
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