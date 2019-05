Специальный завтрак для детей в The Ritz-Carlton Бали

Созданный блин, обеспеченный каждый день, чтобы соблазнить вкусы детей Дви Рахастика, мастер блинов Готовится специальный блинчик изготовленные блины Ресторан Senses Breakfast

Мы предлагаем увлекательный выбор блюд для детей на шведском столе и увлекательное интерактивное приключение по приготовлению блинов, которое они никогда не забудут.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- Семейный курорт на Бали, расположенный на чистом побережье в Нуса-Дуа, The Ritz-Carlton Бали создает вдохновляющие и незабываемые впечатления от отдыха у всех своих гостей, включая детей. Понимая, как важно начать день с хорошего завтрака, команда ресторана Senses создала специальный детский уголок около большого шведского стола, где подается печенье, разнообразные пончики, хот доги, фруктовая мини-пицца и сэндвичи. Изюминкой является демонстрационная кухня, где при вас на заказ готовят пышные блинчики всевозможных форм - новый и необычный завтрак, который понравится детям всех возрастов.

Шеф-повар И Коман Дви Рахастика - также известный как «Шеф-повар по Блинчикам» - руководит веселой и интерактивной кухней, выпекая блинчики в виде персонажей мультфильмов, букв и животных. Помимо просьбы приготовить блинчик заказанной формы и наблюдением за его выпечкой на сковороде, детям также предлагается научиться готовить свои собственные блины, которые делают завтрак интересным и привлекательным.

Коман также любит рисовать в свободное время и наслаждается возможностью воплотить свое воображение в искусстве выпечки блинов. Он утверждает, что самая большая награда для него - видеть своих юных гостей счастливыми и исполнять их желания. «Мои любимые формы для выпечки - это павлин, потому что он символ моего яркого воображения и улыбающаяся обезьянья мордочка, выражающая мое удовольствие от моей работы, которая для меня также и страстное увлечение», - говорит Коман.

Коман завершил свою программу стажировок в The Ritz-Carlton Бали в 2016 году, его страсть и самоотверженность в качестве шеф-повара были вознаграждены предоставлением работы на полный рабочий день в сентябре 2018 года. «Я вижу огромный потенциал в учебе и дальнейшем росте и был в восторге от того, что мне предложили возможность присоединиться к команде Леди и Джентльменов в The Ritz-Carlton Бали на полную ставку », - говорит молодой шеф-повар.

«Являясь отмеченным наградами семейным курортом, мы постоянно стремимся создавать новые впечатления у наших маленьких гостей. Это выражается в нашей фирменной программе клуба Ritz Kids, в широком спектре семейных мероприятий и, конечно же, в специальном детском меню наших ресторанов. Мы знаем, что родители иногда испытывают трудности с тем, чтобы заставить детей позавтракать, но в связи с таким количеством интересных мероприятий очень важно, чтобы у наших молодых путешественников было приятное начало дня. Мы обеспечиваем это, предлагая захватывающий выбор блюд для детей на шведском столе и увлекательное интерактивное приключение по приготовлению блинчиков, которое они никогда не забудут», - говорит генеральный менеджер отеля Карим Таяч.

После здорового завтрака дети получают заряд энергии и готовы ко всем мероприятиям, предлагаемым в Ritz Kids, от водных видов спорта до Балийских танцев, музыкальных классов, занятий декоративно-прикладного искусства и мероприятий по сохранению черепах.

Для получения более подробной информации о детском меню и мероприятиях в отеле The Ritz-Carlton Бали, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу rc.dpssw.ritz.kids@ritzcarlton.com или посетите сайт ritzcarltonbali.com .



Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com



Ritz Kids Балийский Кайт Активный В The Ritz-Carlton, Бали

