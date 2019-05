ザ・リッツ・カールトン バリでお子様向けスペシャルブレックファスト

製作中の細工されたパンケーキ パンケーキマスター、Dwi Rahastika 作りに特別な細工のパンケーキ センス朝食レストラン

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- ヌサドゥア地区の美しいビーチに展開するバリのファミリーフレンドリーリゾート、ザ・リッツ・カールトン バリでは、訪れるすべてのゲストに思い出深い休暇のひとときを提供するために日々努めています。そしてそれは、小さなお子様のゲストも同様です。素晴らしい朝食が一日のはじめに欠かせないと考えるセンシーズレストランでは、朝食ブッフェのメニューにクッキーやドーナッツ、ソーセージロール、ミニフルーツピザ、サンドイッチなど、お子様向けのメニューを充実させています。なかでもリクエストに合わせてお好きな形のパンケーキを目の前で焼き上げる実演ライブコーナーは、お子様たちが大好きなスポットです。

「パンケーキシェフ」の名前で親しまれているシェフ・ド・パルティのイ・コマン・ドゥウィ・ラハスティカは、人気キャラクターや文字、動物など、創造性ゆたかで楽しいパンケーキ作りで子供たちから大人気。リクエストに応じたパンケージ作りをはじめ、目の前で出来上がっていく様子を楽しんだり、自分でパンケーキ作りに挑戦したりと、子供たちを夢中にさせる朝食のひとときをお楽しみいただけます。

絵を描くことが好きなコマンは、創作性ゆたかなパンケーキアートを手掛けることで、小さなゲストが喜ぶ顔を見るのを楽しみにしています。「私が一番好きなパンケーキアートは、自身のイマジネーションのシンボルともいえるクジャクのパンケーキです。ほかにもお猿の顔のパンケーキ作りは、自分の仕事にやりがいを感じる充実した時間ですね」とコマン。

2016年にザ・リッツ・カールトン バリでインターンシッププログラムを終えたコマンは、仕事への熱心で情熱的な努力が認められ、2018年9月にシェフとして正社員に迎えられました。「多くの学びや成長へ向けた将来への大きなチャンスを与えられたことに感謝し、ザ・リッツ・カールトン バリの紳士淑女の一員として迎えられたことを大変うれしく思っています」若手シェフは語ります。

「受賞実績を誇るファミリーリゾートとして、リゾートオリジナルのリッツキッズプログラムや幅広いファミリーアクティビティをはじめ、各レストランでのお子様メニューなど、ホテルでは常に小さなお客様を魅了する特別な体験を提供していく努力を重ねています。お子様をもつご両親にとっても、子供たちが楽しめる朝食作りは大変なことです。リゾートでは楽しいアクティビティを提供しながら、小さなお客様にも美味しく楽しい一日のはじまりをご用意したいと感じています。お子様向けのメニューを充実させた朝食ブッフェや創作的なパンケーキ作りの楽しいひとときは、忘れられない旅の思い出になることでしょう」カリム・タヤック総支配人はコメントします。

健康的な朝食を楽しんだ後、リッツキッズではウォータースポーツやバリダンス、音楽や工作、ウミガメ保護プログラムなど様々なアクティビティをご用意し、お子様たちをお待ちしています。

ザ・リッツ・カールトン バリのお子様メニューやアクティビティの詳細は rc.dpssw.ritz.kids@ritzcarlton.com より、もしくは ritzcarltonbali.com をご覧ください。



ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

ザ・リッツ・カールトンバリのRitz Kids Balinese Kiteでのアクティビティ

