株式会社数理先端技术研究所 生岛高裕先生 就任我司顾问

Mr. Takahiro Ikushima joins alt inc as Advisor

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, May 30, 2019 / EINPresswire.com / -- 开发P.A.I.(personal A.I.:个人人工智能)※1 “alt ”的alt Inc.(后文略称alt)有幸邀请到株式会社数理先端技术研究所的生岛高裕先生就任顾问,特在此公告。alt正在进行分布式个人数据存储平台“alt Stack※2”的设计开发工作。alt Stack作为保存个人相关信息数据的储存系统,使用加密技术及区块链技术,严格保证个人信息数据的机密性与不可篡改性。它并非中央集权式体系,能够进行控制操作的只有本人。以此,我们使得“还数据主权于个人”这一愿景成为了可能。株式会社数理先端技术研究所的生岛高裕先生作为数据科学家,也亲自参与人工智能的相关项目。本次我们邀请到生岛先生参加指导,希望能够深化发展以个人数据商店(PDS)为基础的商用模型,并能加速开发“alt Stack”的基础构造,早日推进实际使用。此外,我们希望能够充分发挥生岛先生在人工智能与高性能计算机系统等方面丰富的项目经验、活用他在各领域的博识高见,为alt的人工智能开发工作提供更进一步的技术强化与指导,同时也能够帮助我们强化现有的开发制度。【生岛高裕先生简历】2007年公司成立之后,便致力于数值计算、算式处理、控制系统、数据挖掘、机械学习、HPC、知识系统等相关方面的研究开发工作。其对象领域包括了核聚变、宇宙、物质构造、生物、医疗与金融等等,为各领域最前沿课题提供解决方案。同时,也提供与技术关键字、云端、大数据、开放数据、AI、IoT、区块链、生态系统等方面相关的策划建议,或是通过AI相关调查研究给出建议提案。此外,近阶段也开始着手进行与哲学、伦理学、社会学、政治学、经济学相关联的AI动向分析。※1 “P.A.I.(personal A.I.:个人人工智能)”与“alt”作为A.I.的研发目的,是将我们个人自身的想法与思考数码化之后配置到云端,让这个“克隆体”完成所有数码作业。“P.A.I.”是alt inc.的注册商标。※2 alt Stack“alt Stack” 是能够安全永久保存个人数据的分布式个人数据存储平台。 alt inc. 的相关信息alt是进行“P.A.I.(personal A.I.:个人人工智能)※”研发的AI创业公司。我司以“全人类人手一个数码克隆”为愿景,我们的目标,是想要创建出一个人人均可借助自己的AI摆脱每日反复的冗杂事务,全心集中在创造力活动上的世界。



