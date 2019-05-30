台灣出發，世界放光！ 地球禪者洪啟嵩166公尺世紀大畫，將列金氏世界紀錄 人類史上最大畫作 6/21花蓮洄瀾灣大佛亮相

great buddha

將於6月21日夏至日，於台灣花蓮洄瀾灣首次展開全畫，締造「世界上最大畫作」金氏世界紀錄。洪啟嵩表示：「我只是一雙手，在每個人心中最清淨光明之念的導引下，用台灣的光榮，高科技的布與顏料，畫出大家心中的真善美聖。」

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, May 30, 2019 / EINPresswire.com / -- 由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩所創作，166公尺X72.5公尺，面積超過12,000平方公尺的大畫，約五十層樓高，總面積達30座籃球場，於2018年於高雄展覽館局部展出，吸引國際目光關注。今將於6月21日夏至日，於台灣花蓮洄瀾灣首次展開全畫，締造「世界上最大畫作」金氏世界紀錄。洪啟嵩表示：「我只是一雙手，在每個人心中最清淨光明之念的導引下，用台灣的光榮，高科技的布與顏料，畫出大家心中的真善美聖。」歷時17年，巨畫面積超過12,000平方公尺，人類藝術極限挑戰洪啟嵩數十年來藝術創作不輟，秉持著一貫為人間幸福祈願的核心精神，完成一幅又一幅的巨幅畫作。2001年，阿富汗巴米揚大佛被炸毀，重擊了世人的心靈，地球禪者洪啟嵩發願，一個人獨力完成「世紀大佛」巨畫，讓佛陀和平非暴力的精神永存人間。為了完成這個史無前例的浩大工程，洪啟嵩開始一步一步地進行大形的書法、畫作，嘗試不同的材質、顏料，實踐這個不可思議的心願，與台灣頂尖材料學者及紡織界專家通力合作，更有美國的力學專家加入此項工程，以特製的畫布彈性係數、密度、厚度等，進行力學計算、電腦模擬，模擬大佛完成後，懸掛時的呈現狀況。此畫無論是畫布、顏料，繪畫的空間，移動畫布的人力，乃至展開校正的空間與工程，都是超乎想像的巨大。歷時17年寒暑，6025天，148920小時之創作，集結台灣及全球頂尖專家和職人，不僅是洪啟嵩人生最大的挑戰，也是人類藝術創作超乎體能及精力的極限挑戰。但帶著報答父母及佛陀的喜悅，完成了不可思議之畫作。6月21日夏至日，大佛花蓮亮相，六大能量交會，安鎮天地洪啓嵩所繪的166公尺「世紀大佛」，將於6月21日夏至當天，於花蓮洄瀾灣舉行金氏世界紀錄「世界最大的畫」認證儀式。之所以選擇此地初次完整亮相，有著特別的意義。花蓮位處歐亞與菲律賓板塊交會處，有著地能、黑潮、初日、清風、晴空，且鄰近傳說中海底古文明的神祕海域，具足宇宙地、水、火、風、空、心識六大能量，透過大佛與六大能量交會來安鎮天地、祈福台灣。前統一集團總裁林蒼生表示：「依量子理論而言，當人們看見世紀大佛，透過量子原理與佛陀的慈悲、智慧交映，人們即成了小佛。而大佛巨大的高度，也是佛經中記載著人間淨土未來佛的身形。洪老師的「世紀大佛」藝術，無論在心靈、文化、歷史層面，都是重要的人類資產！」而這次世紀大佛所要表達的內涵主要有三個，第一，大佛並不是宗教，達摩祖師將佛法從印度帶來中國，進入中華文化而變成中華禪。大佛可以讓大家知道，內心世界比外在世界更豐富，而大佛是從表相世界進入到本體世界的一個入口，大佛同時也連結心靈世界及現象世界。第二，大佛是讓大家進入到探索生命的一個契機，大佛很巨大或宏偉都不重要，這是一個讓心靜下來的方法，看著老師大佛作畫的動線，練習如何透由靜心進入心靈的世界。第三，如何把大佛的微笑傳出去，變成世界的微笑。在高雄舉辦時，高雄有笑聲了，之後金氏紀錄認證台灣有了笑聲，再來到維也納舉辦，維也納也了笑聲，希望全世界都有笑聲。比金氏紀錄認證更重要的是世界文化資產的尋找，希望能從大佛開始帶給世界不一樣的改變及微笑。台開集團董事長邱復生表示：「2018年2月，花蓮發生強震，傷亡慘重。台開集團於災後會同洪啟嵩禪師，舉辦「大佛賜福節」，祈願花蓮平安吉祥。2019年4月，花蓮又發生強震，所幸並無重大災情。今年6月21日花蓮日出節，大佛來到洄瀾灣，為台灣和世界祈福。」金仁寶集團董事長許勝雄董事長表示：「洪老師所繪的世紀大佛，不僅創造台灣的榮耀，也寫下世界的新紀錄，更為地球帶來了和平的種子。」世紀大佛的頂髻核心為太陽，頭光是太陽系，身光為銀河系，背景為宇宙。當曙光照耀在大佛身上，象徵著智慧與慈悲的光明，從台灣出發，照亮世界！「世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式」6/21上午10:00在花蓮新天堂樂園戶外舉行。本活動特別感謝花蓮縣政府協助。大佛畫預計於清晨4:00完全展開，迎接夏至第一道曙光，彷彿置身在旭日東昇的廣大無垠的淨土之域。全畫僅展出至6/21下午4:00，一生難得一見，歡迎民眾踴躍參加，更適合闔家參與攜朋引伴，感受巨大的心靈療癒場充滿安定與祥和的正能量。*世紀大畫-金氏世界紀錄典禮資訊：時間│2019年6月21日 (五) 上午10:00-下午4:00免費開放民眾參觀地點│花蓮新天堂樂園(戶外)-花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號 TEL:(03)84211556/21活動流程10:00-10:30 世紀大畫-金氏世界紀錄認證典禮10:30-11:00 大佛粧金開心11:00-16:00 自由參觀16:00 圓滿閉展主辦單位│台灣覺性地球協會、台灣土地開發集團、南玥覺性藝術文化基金會媒體聯絡人：•台灣覺性地球協會 秘書長 彭婉甄0933597267•台開集團 公關 王有仁0953-170-307



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