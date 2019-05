台灣出發，世界放光！ 地球禪者洪啟嵩166公尺世紀大畫，將列金氏世界紀錄 人類史上最大畫作 6/21花蓮洄瀾灣大佛亮相

great buddha

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, May 30, 2019 / EINPresswire.com / -- 由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩所創作,166公尺X72.5公尺,面積超過12,000平方公尺的大畫,約五十層樓高,總面積達30座籃球場,於2018年於高雄展覽館局部展出,吸引國際目光關注。今將於6月21日夏至日,於台灣花蓮洄瀾灣首次展開全畫,締造「世界上最大畫作」金氏世界紀錄。洪啟嵩表示:「我只是一雙手,在每個人心中最清淨光明之念的導引下,用台灣的光榮,高科技的布與顏料,畫出大家心中的真善美聖。」歷時17年,巨畫面積超過12,000平方公尺,人類藝術極限挑戰洪啟嵩數十年來藝術創作不輟,秉持著一貫為人間幸福祈願的核心精神,完成一幅又一幅的巨幅畫作。2001年,阿富汗巴米揚大佛被炸毀,重擊了世人的心靈,地球禪者洪啟嵩發願,一個人獨力完成「世紀大佛」巨畫,讓佛陀和平非暴力的精神永存人間。為了完成這個史無前例的浩大工程,洪啟嵩開始一步一步地進行大形的書法、畫作,嘗試不同的材質、顏料,實踐這個不可思議的心願,與台灣頂尖材料學者及紡織界專家通力合作,更有美國的力學專家加入此項工程,以特製的畫布彈性係數、密度、厚度等,進行力學計算、電腦模擬,模擬大佛完成後,懸掛時的呈現狀況。此畫無論是畫布、顏料,繪畫的空間,移動畫布的人力,乃至展開校正的空間與工程,都是超乎想像的巨大。歷時17年寒暑,6025天,148920小時之創作,集結台灣及全球頂尖專家和職人,不僅是洪啟嵩人生最大的挑戰,也是人類藝術創作超乎體能及精力的極限挑戰。但帶著報答父母及佛陀的喜悅,完成了不可思議之畫作。6月21日夏至日,大佛花蓮亮相,六大能量交會,安鎮天地洪啓嵩所繪的166公尺「世紀大佛」,將於6月21日夏至當天,於花蓮洄瀾灣舉行金氏世界紀錄「世界最大的畫」認證儀式。之所以選擇此地初次完整亮相,有著特別的意義。花蓮位處歐亞與菲律賓板塊交會處,有著地能、黑潮、初日、清風、晴空,且鄰近傳說中海底古文明的神祕海域,具足宇宙地、水、火、風、空、心識六大能量,透過大佛與六大能量交會來安鎮天地、祈福台灣。前統一集團總裁林蒼生表示:「依量子理論而言,當人們看見世紀大佛,透過量子原理與佛陀的慈悲、智慧交映,人們即成了小佛。而大佛巨大的高度,也是佛經中記載著人間淨土未來佛的身形。洪老師的「世紀大佛」藝術,無論在心靈、文化、歷史層面,都是重要的人類資產!」而這次世紀大佛所要表達的內涵主要有三個,第一,大佛並不是宗教,達摩祖師將佛法從印度帶來中國,進入中華文化而變成中華禪。大佛可以讓大家知道,內心世界比外在世界更豐富,而大佛是從表相世界進入到本體世界的一個入口,大佛同時也連結心靈世界及現象世界。第二,大佛是讓大家進入到探索生命的一個契機,大佛很巨大或宏偉都不重要,這是一個讓心靜下來的方法,看著老師大佛作畫的動線,練習如何透由靜心進入心靈的世界。第三,如何把大佛的微笑傳出去,變成世界的微笑。在高雄舉辦時,高雄有笑聲了,之後金氏紀錄認證台灣有了笑聲,再來到維也納舉辦,維也納也了笑聲,希望全世界都有笑聲。比金氏紀錄認證更重要的是世界文化資產的尋找,希望能從大佛開始帶給世界不一樣的改變及微笑。台開集團董事長邱復生表示:「2018年2月,花蓮發生強震,傷亡慘重。台開集團於災後會同洪啟嵩禪師,舉辦「大佛賜福節」,祈願花蓮平安吉祥。2019年4月,花蓮又發生強震,所幸並無重大災情。今年6月21日花蓮日出節,大佛來到洄瀾灣,為台灣和世界祈福。」金仁寶集團董事長許勝雄董事長表示:「洪老師所繪的世紀大佛,不僅創造台灣的榮耀,也寫下世界的新紀錄,更為地球帶來了和平的種子。」世紀大佛的頂髻核心為太陽,頭光是太陽系,身光為銀河系,背景為宇宙。當曙光照耀在大佛身上,象徵著智慧與慈悲的光明,從台灣出發,照亮世界!「世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式」6/21上午10:00在花蓮新天堂樂園戶外舉行。本活動特別感謝花蓮縣政府協助。大佛畫預計於清晨4:00完全展開,迎接夏至第一道曙光,彷彿置身在旭日東昇的廣大無垠的淨土之域。全畫僅展出至6/21下午4:00,一生難得一見,歡迎民眾踴躍參加,更適合闔家參與攜朋引伴,感受巨大的心靈療癒場充滿安定與祥和的正能量。*世紀大畫-金氏世界紀錄典禮資訊:時間│2019年6月21日 (五) 上午10:00-下午4:00免費開放民眾參觀地點│花蓮新天堂樂園(戶外)-花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號 TEL:(03)84211556/21活動流程10:00-10:30 世紀大畫-金氏世界紀錄認證典禮10:30-11:00 大佛粧金開心11:00-16:00 自由參觀16:00 圓滿閉展主辦單位│台灣覺性地球協會、台灣土地開發集團、南玥覺性藝術文化基金會媒體聯絡人:•台灣覺性地球協會 秘書長 彭婉甄0933597267•台開集團 公關 王有仁0953-170-307



