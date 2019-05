《世紀大畫，金氏見證》宣告記者會

歷時17年籌備,166公尺世紀大佛,人類史上最大畫作,台灣誕生,面積達30座籃球場,直立達50層樓高由地球禪者洪啟嵩一路實驗,一路前進完成世紀大佛的艱鉅工。

TAIPEI, TAIWAN, May 27, 2019 / EINPresswire.com / -- 歷時17年籌備,166公尺世紀大佛,人類史上最大畫作,台灣誕生,面積達30座籃球場,直立達50層樓高由地球禪者洪啟嵩一路實驗,一路前進完成世紀大佛的艱鉅工。5/29並邀請金仁寶集團許勝雄董事長、前統一集團林蒼生總裁及台開集團邱復生董事長等貴賓共同宣告人類史上最大畫作,超越世界記錄,讓世界看見台灣,讓宇宙看見地球,跨越各種人間的對立,洪啟嵩老師選擇了一種獨特的方式來面對和解這個難解之結。本宣告記者會採「演繹」與「覺醒」單純方式進行,讓大佛創紀錄藝術與和平能量各自引領又互為融合的形式為地球祈求真善美與和平。將在5月29日下午1:30於築空間召開宣告記者會,並於與6月21日10:00於花蓮新天堂樂園舉行《世紀大佛,金氏世界紀錄認證儀式》。誠摯邀請您出席5月29日宣告記者會,捕捉精彩畫面!時間│2019年5月29日 (三) 13:30地點│築空間 ARKI GALERIA100台北市中正區重慶南路一段2號B1台北車站Z10出口).)出席貴賓│大佛畫者洪啟嵩、金仁寶集團許勝雄董事長、前統一集團林蒼生總裁及台開集團邱復生董事長等貴賓採訪亮點│形式:採「演繹」與「覺醒」分別進行,特邀產、官、藝文界攜手合作。時間 流程13:00-13:30 媒體與貴賓入場13:30-13:35 主持人開場13:35-13:40 協會代表宣告大佛創金氏世界紀錄認證13:40-14:00 貴賓致詞14:00-14:10 大合照14:10- 媒體聯訪與茶敘主辦單位│台灣覺性地球協會/台灣土地開發集團/南玥覺性藝術文化基金會媒體聯絡人:台灣覺性地球協會 秘書長 彭婉甄0933597267台開集團 公關 王有仁0953-170-307



