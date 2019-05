クラブラウンジでとっておきの思い出づくり

Norma Budiarti、ザ・リッツ・カールトンバリのクラブコンシェルジュ ザ・リッツ・カールトンクラブのくつろぎのプライベートプール Normaがザ・リッツ・カールトンクラブにご招待 ザ・リッツ・カールトンバリの居心地の良いクラブラウンジ クラブラウンジでの毎日のグルメ料理

「紳士淑女に仕える紳士淑女をモットーにするザ・リッツ・カールトン バリでは、ノーマ・ブディアルティの熟練した指示指導がチームをまとめ、サービスにおいて更なる高みを目指していきます。” — カリム・タヤック

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- ラグジュアリーなひとときをゲストへお約束するザ・リッツ・カールトン バリ、なかでもザ・リッツ・カールトンクラブでは豪華な施設やグルメダイニング、上質なサービスが、ひときわ贅沢な滞在を楽しむことができます。クラブラウンジマネージャーを務めるノーマ・ブディアルティが日々心掛けることは、世界中から訪れるゲストのために、忘れがたい思い出の滞在をご提供することです。

リゾートの中央、静寂に包まれたザ・リッツ・カールトンクラブは、おしゃれなクラブラウンジや香りのよいフランジパニの木々に縁どられたプライベートプールを完備し、クラブゲストのために上質で行き届いたパーソナルタッチのサービスをご用意しています。クラブラウンジマネージャーとしてノーマが心掛ける仕事のモットーは「訪れるゲストが‘第二の我が家’のような心地よさと満足感を感じて頂けるような、とっておきの思い出づくり」です。クラブに従事するスタッフ全員に対して、ノーマはトレーニングや指導を通じて彼女のモットーを共有しています。そしてリゾートが誇る「ゴールドスタンダード」ともいえる上質なサービスは、お食事をはじめカルチャーアクティビティ、丁寧なコンシェルジェサービスなどを通じ、すべてのクラブゲストに用意されています。ノーマは、ゲストひとりひとりのご要望に期待以上のサービスを提供し、同時にゲストの体調管理にも気を配ります。

「私が観光専門学校で学んでいた頃、将来の目標は、世界で知られる高級ホテルで責任あるポジションに就き、素晴らしいサービスをお客様に提供することでした」とノーマ。彼女の目標はザ・リッツ・カールトン バリで達成されたと言えるでしょう。彼女の上品さや心構え、強いリーダーシップ、プロ意識は、多くのリピーターゲストを作り出し、数々のゲストコメントでも彼女の名前が挙げられる事でもそれは明らかです。「今の私の存在が、チームのメンバーの励みになれば嬉しいですし、私自身もこれからもっと仕事にまい進していきたいと思っています」とノーマは語ります。

ゲストを温かく迎え、温かく送り出す、滞在時にはクラブゲストに1日に5回用意されるお食事やお飲みのサービスをはじめ、さまざまなニーズにこたえるコンシェルジェ業務、日替わりで開催されるバリのカルチャーアクティビティ、ビジネスサービス、プライベートなチェックイン&チェックアウトなど、ノーマはクラブラウンジマネージャーとして、クラブでの日々を細部において管理していきます。

「紳士淑女に仕える紳士淑女をモットーにするザ・リッツ・カールトン バリでは、ノーマ・ブディアルティの熟練した指示指導がチームをまとめ、サービスにおいて更なる高みを目指していきます。ザ・リッツ・カールトンクラブは単なるクラブではなく、ゲストの期待を上回る思い出深いご滞在を味わえる、特別な場所なのです」カリム・タヤック総支配人は語ります。

# # #

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています



ザ・リッツ・カールトンクラブバリであなたの休日の経験を高めましょう

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.