잊을 수 없는 클럽 라운지를 경험해보세요

Norma Budiarti, The Ritz-Carlton, Bali의 클럽 컨시어지 The Ritz-Carlton Club의 편안한 전용 수영장 Norma는 The Ritz-Carlton Club을 환영합니다. The Ritz-Carlton, Bali의 아늑한 클럽 라운지 Club Lounge에서 매일 제공되는 맛있는 식사

리츠칼튼 클럽은 단순한 클럽 이상의 것을 경험할 수 있으며, 투숙객에게 더 좋은 경험을 주어 평생 간직할 수 있도록 서비스 하고자 노력하고 있습니다.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- 투숙객에게 차원이 다른 새로운 고급스러움을 제공하는 리츠칼튼 발리의 리츠칼튼 클럽은 뛰어난 시설, 맛있고 고급스러운 음식 그리고 정교한 서비스를 통해 모든 감각을 깨워줄 수 있도록 고안되었습니다. 클럽 라운지 매니저인 Norma Budiarti는 전세계로부터의 투숙객을 위해 절대 잊을 수 없는 리조트 경험을 만들고자 최선을 다합니다.

리츠칼튼 클럽 라운지는 리조트의 중심에 자리잡고 있는 독립된 보호구역으로 프랑지파니 나무가 둘러싸인 프라이빗 풀을 갖추고 있습니다. 리츠칼튼 클럽의 투숙객은 스타일리쉬한 클럽 라운지에서 퍼스널라이즈 서비스를 받습니다. 클럽 라운지 매니저로서 Norma의 궁극적인 목표는 “투숙객이 “집에서 멀리 떠나” 서도 행복하고 편안하게 지낼 수 있도록 하고 평생 남을 수 있는 추억을 만드는 것” 이라고 말하였습니다. 그녀는 클럽 라운지팀의 신사 숙녀를 직접 관리하고 훈련을 시켜서 식사부터 문화 활동, 헌신적인 컨시어지 서비스에 이르기 까지 클럽 라운지에서의 모든 서비스를 ‘골드 스캔다드’ 로 유지합니다. Norma의 역할에는 투숙객의 요구를 예상하고 예상을 뛰어넘는 것 그리고 투숙객의 안녕을 보장하는 것 등이 포함됩니다.

Norma는 “관광 학교에 다닐 때부터 우수한 서비스와 최고의 투숙객과 직원 만족 제공을 통해 세계 최고의 호텔에서 높은 위치에 오르는 것이 목표였습니다”라고 전했습니다. 이러한 그녀의 목표는 리츠칼튼 발리에서 이루어졌으며, 그녀의 우아함과 태도, 강인한 리더쉽과 전문성은 수많은 투숙객이 리츠칼튼 발리를 되찾게 만들었으며 많은 투숙객의 평가에서 인정을 받았습니다. 또, “이러한 결과는 팀과 내가 더 많은 투숙객을 행복하게 맞이할 수 있도록 합니다” 라고 덧붙였습니다.

클럽 라운지 매니저로서, Norma는 클럽 라운지에서의 모든 경험을 따뜻한 환영부터 다정한 작별인사까지, 매일 5가지의 무료 식음료 서비스, 개인의 요구에 맞춰 드리는 클럽 컨시어지 서비스, 매일 전통 발리 문화 활동, 비즈니스 서비스, 그리고 퍼스널 체크인 및 체크아웃 서비스 등이 포함된 매순간 부드러운 클럽 라운지의 경험을 보장합니다.

리츠칼튼 발리는 ‘신사 숙녀를 모시는 신사 숙녀’ 라는 모토로 잘 알려져 있는데, 이러한 헌신적인 서비스는 클럽 라운지에 잘 나타나며, Norma Budiarti는 자신의 팀이 끊임없이 우수한 서비스를 제공할 수 있도록 섬세한 관리를 하고 있습니다. “리츠칼튼 클럽은 단순한 클럽 이상의 것을 경험할 수 있으며, 투숙객에게 더 좋은 경험을 주어 평생 간직할 수 있도록 서비스 하고자 노력하고 있습니다” 라고 총지배인 Karim Tayach가 말했습니다.



The Ritz-Carlton Club Bali의 즐거운 휴가를 즐기십시오.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.