Как создаются незабываемые впечатления в Клубном Лаундже

Норма Будиарти, Клуб Консьержа в Ритц-Карлтон, Бали Расслабляющий частный бассейн в клубе Ritz-Carlton Норма приветствует гостей в клубе Ритц-Карлтон Уютный клубный лаундж в The Ritz-Carlton, Бали Ежедневные изысканные блюда подаются в клубном лаундже

Это опыт, от которого вы получаете удовольствие, и он был разработан для того, чтобы повысить качество обслуживания гостей, оставляя воспоминания на всю жизнь” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- Клубный лаундж отеля The Ritz-Carlton Бали был создан, чтобы предложить гостям совершенно новый уровень сервиса и возможностей на отдыхе, оживить ощущения с помощью современных удобств, элитных ресторанов и изысканного обслуживания. Управляющая Клубным лаунджем Норма Будиарти стремится создать для своих гостей со всего мира абсолютно незабываемые впечатления от курорта.

Гости Клубa The Ritz-Carlton могут насладиться индивидуальным обслуживанием в стильном, уединенном месте, расположенном в самом центре курорта, с частным бассейном, окруженным деревьями франжипани. Норма объясняет, что, в конечном счете, ее цель, как менеджера Клубного Лаунджа,“сделать гостей счастливыми, предоставив им комфортные условия в “доме вдали от дома” и создать воспоминания на всю жизнь.”

Она делает это путем непосредственного наблюдения и обучения элитной команды Леди и Джентльменов Клуба, гарантируя "золотой стандарт" качества и обслуживания, что поддерживается на каждом уровне работы Клуба: от организации питания до вдохновляющих культурных мероприятий и специальных услуг консьержа. Работа Нормы включает в себя прогнозирование потребностей гостей, оправдание их ожиданий и обеспечение их общего благополучия.

«Еще во время учебы в школе туризма моя цель была в том, чтобы занять лидирующую должность в одном из лучших отелей мира, обеспечивая отличный сервис и максимальную удовлетворенность гостей и персонала», - говорит Норма.

Ее призвание реализовалось в отеле The Ritz-Carlton Бали, где ее мастерство, жизненная позиция, сильное лидерство и профессионализм способствовали тому, что у Клуба много возвращающихся гостей, которые оставляют превосходные отзывы о работе заведения. «Эти достижения вдохновляют мою команду и меня на то, чтобы как можно больше гостей сделать счастливыми», - говорит Норма.

Как управляющий Клубным Лаунджем, Норма гарантирует, что каждый аспект клубного опыта идеален: от самых теплых приветствий до искренних прощаний с гостями, отдыха в Клубном Лаундже, включающем пять бесплатных сервировок пищи в день, заботы клубного консьержа об индивидуальных потребностях гостей, организации ежедневных балийских культурных мероприятий, бизнес-услуг и индивидуальной регистрации заезда и отъезда.

«The Ritz-Carlton Бали известен своим девизом "Леди и Джентльмены, обслуживают Леди и Джентльменов", и это стремление к обслуживанию воплощено в Клубном Лаундже, где Норма Будиарти умело вдохновляет свою команду на постоянное достижение новых высот совершенства.

Клуб The Ritz-Carlton Бали - это нечто большее, чем просто клуб. Это опыт, от которого вы получаете удовольствие, и он был разработан для того, чтобы повысить качество обслуживания гостей, оставляя воспоминания на всю жизнь», - говорит Генеральный менеджер отеля Карим Таяч.



Получите удовольствие от отдыха с Ritz-Carlton Club Bali

