Unvergessliche Club Lounge Erlebnisse

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- The Ritz-Carlton Club bietet seinen Gästen im The Ritz-Carlton Bali ein völlig neues Maß an Luxus und wurde entwickelt, um die Sinne durch hervorragende Einrichtungen, Gourmet-Restaurants und exquisitem Service zu beleben. Die Club Lounge Managerin, Norma Budiarti, ist bestrebt, ihren Gästen aus der ganzen Welt ein unvergessliches Resorterlebnis zu bieten.

Die Gäste des Ritz-Carlton Clubs werden in der stilvollen Club Lounge, einem abgelegenen Zufluchtsort im Herzen des Resorts, mit einem von Frangipanibäumen gesäumten privaten Swimmingpool, mit höchstpersönlichem Service verwöhnt. Norma erklärt, dass ihr Ziel als Club Lounge Managerin darin besteht, dass „die Gäste in ihrem „home away from home“ glücklich sind, sich wohlfühlen und sie Erinnerungen fürs Leben schaffen". Dies geschieht durch direkte Aufsicht und Schulung des Elite-Teams des Clubs, bestehend aus Damen und Herren, die sicherstellen, dass die Qualität und der Service des Resorts dem Goldstandard entsprechen, angefangen beim Abendessen über inspirierende kulturelle Aktivitäten bis hin zum engagierten Concierge-Service. Normas Aufgabe besteht darin, die Bedürfnisse der Gäste zu erkennen, die Erwartungen zu übertreffen und das allgemeine Wohlbefinden ihrer Gäste zu gewährleisten.

„Seit ich in der Tourismusschule war, war es mein Ziel, eine führende Position in einem der besten Hotels der Welt zu erreichen, indem ich exzellenten Service und höchste Zufriedenheit von Gästen und Mitarbeitern bot“, sagt Norma. Ihre Mission wurde im The Ritz-Carlton, Bali, erfüllt, wo ihre Anmut, Haltung, starke Führung und Professionalität zu einer hohen Anzahl von wiederkehrenden Gästen und einer ständigen persönlichen Anerkennung in zahlreichen Gästekommentaren geführt haben. „Diese Erfolge inspirieren mein Team und mich, noch mehr glückliche Gäste zu erreichen“, sagt Norma.

Als Club Lounge Manager sorgt Norma dafür, dass jeder einzelne Aspekt des Cluberlebnisses reibungslos verläuft, vom herzlichsten Willkommen bis zum liebsten Abschied und jeden Moment dazwischen. Dazu gehören fünf kostenlose Speisen- und Getränkeservices pro Tag, ein Club Concierge, der sich um die individuellen Bedürfnise kümmert, tägliche balinesische Kulturaktivitäten, Geschäftsdienstleistungen sowie personalisierte Check-in- und Check-out-Erlebnisse.

“Das The Ritz-Carlton, Bali, ist bekannt für sein Motto ‘Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen’. Dieses Engagement für den Service wird in der Club Lounge zum Ausdruck gebracht, in der Norma Budiarti ihr Team gekonnt dazu inspirieren, stets neue Höchstleistungen zu erbringen. Der Ritz-Carlton Club ist viel mehr als nur ein Club, er ist ein Erlebnis, das man genießen kann. Er wurde entwickelt, um die Erfahrung der Gäste zu verbessern und Erinnerungen für ein Leben lang zu sichern“, sagt General Manager Karim Tayach.

