IIJ Global Solutions Indonesia、ALT Technologies,Inc.与Next Advisers Co., Ltd.携手合作,应用AI的多语种对应即时通讯支持服务

IIJ Global Solutions Indonesia, ALT Technologies, and Next Advisers Are Partnering to Launch an AI-Based Multilingual Chat Support Service for ASEAN Enterprises

IJ Global Solutions Indonesia、ALT Technologies,Inc.与Next Advisers Co., Ltd.携手合作,于东盟各国开展推出面向企业用户、应用AI的多语种对应即时通讯支持服务。 –首先推出的,是面向印度尼西亚与新加坡用户的“altGo Support”-

TOKYO, JAPAN, May 21, 2019 / EINPresswire.com / -- Internet Initiative Japan Inc.的集团公司、印度尼西亚当地法人PT. IIJ Global Solutions Indonesia (公司本部:雅加达,总裁:延广得雄,后文略称IIJ Global Solutions Indonesia)、 ALT Technologies,Inc. (公司本部:东京都千代田区,董事长:金丁龙,后文略称ALT Technologies)、以及Next Advisers Co., Ltd.(公司本部:大阪府东大阪市,董事长:三岛毅久,后文略称Next Advisers)3所公司将共同携手,以支持东盟内主要4国(印度尼西亚、新加坡、越南、泰国)日资或非日资企业的客服业务为主要目的,以针对应用AI的多语种对应式支持服务 “altGo Support” (※1)的研发与销售为主要业务内容开展合作。首先,我们将于2019年7月开始面向印度尼西亚及新加坡市场推出可对应日语、英语与印尼语的即时通讯服务。我们的目标,是在3年内获得印度尼西亚国内AI支持服务领域最大市场份额。同时,我们也将后续开发并推出面向泰国市场的支持界面。背景国外的客户服务支持领域内,在使用传统的电话与邮件系统的基础上追加使用即时通讯的情况较为多见。这样一来,对提供客服支持的企业而言,选拔培养接线人员的负担十分沉重,同时,企业也非常需要积累即时通讯系统支持的技巧与窍门,并推进其自动化。以此为背景,使用AI的即时通讯支持服务变得越发必要。但是,既有的通讯支持服务以英语为主流语言,无法使用能够对应东盟各国当地语言的支持服务。在此,以ALT Technologies所拥有的问答引擎“NEO RMR” (※2)为基础,我们3家公司开发出了能够对应当地语言的即时通讯界面,IIJ集团建构了适用于东盟4国发展的云端,并且将由IIJ集团当地法人面向各处的企业开始进行销售。“altGo Support”的特征与构造从事客服业务的客户,能够通过活用API、将ALT Technologies的对话型人工智能组织进自己公司的界面之中。在导入该服务的初始阶段,需要采用人工接线与AI接线并行的方式,令人工智能学习终端用户与接线员之间的对话交流。随着学习数据得到累积,AI接线员的回答范围会随之增大,最终能够切换到完全自动化的AI接线模式。因此,客户不必事先修整或提供大量的QA数据,也不必耗费资源供AI进行单次统一学习,而是在申请之后短时间即可开始使用这一服务。本服务可以用于介绍产品使用方法、观光导游、前台接待业务、餐饮业的点单系统、各类预约应接等等多种多样的场合。※1 altGo Support:“altGo Support”是可以在ALT Technologies研发推出的人工智能平台“Altgo.com”上使用的对话型人工智能之一。※2 NEO RMR:能够在客户服务方面学习接线员与客户的对话交流,将既往的对话历史提炼为Q&A形式累积起来,自动学习回答的确定程度。作为问答AI引擎,NEO RMR不是像普通对话机器人那样通过单词匹配来进行Q&A搜索,而是通过分析语句意义的相似度以及单词的重要度,从而给出最符合问题意图的回答。IIJ Global Solutions Indonesia、ALT Technologies与NextAdvisers3家公司,立志将在AI支持服务领域融合彼此的长处,为了能够将附加价值更高的服务提供给客户而不懈努力。■IIJ Global Solutions Indonesia的相关信息本公司作为IIJ集团的印度尼西亚法人,于2015年1月设立,展开提供与网络外包服务相关的业务,以及使用云端的各项托管服务。另外,本公司与印度尼西亚的通信服务重镇Biznet Networks(正式名称:PT. Supra Primatama Nusantara,公司本部:雅加达)合资设立了“PT. BIZNET GIO NUSANTARA”,在当地推出了云端服务“Biznet GIO Cloud”。有关IIJ Global Solutions Indonesia的详细资讯,请参见 https://www.iij.ad.jp/global/overseas/en/indonesia/index.html。 ■ALT Technologie,Inc.的相关信息ALT Technologies是研发P.A.I(personal A.I.:个人人工智能)的alt Inc.的子公司,设立于2019年4月。以alt拥有的对话引擎、以及包括能高精度处理自然语言等多种项目的人工智能引擎为中心,ALT Technologies研发推出了能够活用全世界科技伙伴所开发技术的人工智能平台“Altgo.com”,积极推进AI技术在实际商业领域的应用。■Next Advisers Co., Ltd.的相关信息Next Advisers作为经营战略咨询公司,为众多企业客户进行战略咨询服务的同时,也提供展开了各方面业务,如帮助企业客户获得最大化收益的周边服务、及企业间合作匹配服务等。本公司不仅仅局限于咨询业务领域,而是能够与企业客户共同实现收益最大化的业务伙伴。另外,面向创业公司及新发展领域,本公司不仅提供咨询服务,同时也展开积极的投资活动,时刻提携支持着创业公司及服务的成长。



