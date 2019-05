Vox Melilla y Jesús Delgado Aboy protegerá e impulsará el crecimiento y desarrollo de la Comunidad Israelita de Melilla.

Jesús Delgado1 Jesús Delgado Aboy 1 Jesús Delgado Aboy campaign Jesús Delgado Aboy - VOX Santiago Abascal Conde 1

Jesús Delgado Aboy (candidato a la Presidencia de Melilla): “los hebreos melillenses siempre han sido un ejemplo de convivencia, de paz, y de tranquilidad...."

los hebreos melillenses siempre han sido un ejemplo de convivencia, de paz, y de tranquilidad, además de un motor de desarrollo económico para nuestra ciudad” — Jesús Delgado Aboy

MELILLA, MELILLA, SPAIN, May 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- Cuando acceda al Gobierno de la CAM, VOX Melilla hará una apuesta firme y decidida para proteger e impulsar el desarrollo de la Comunidad Hebrea de Melilla. Así de claro se ha expresado esta mañana su candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, Jesús Delgado, para quien “los hebreos melillenses siempre han sido un ejemplo de convivencia, de paz, y de tranquilidad, además de un motor de desarrollo económico para nuestra ciudad”.

Jesús Delgado tiene claro que hay que apostar de manera clara y decidida, “no ya para impedir que el número de judíos melillenses descienda cada vez más en nuestra ciudad, sino por el retorno de aquellos que se fueron de Melilla ante la pasividad de nuestras instituciones”. El candidato de VOX cree que “mantener y reforzar a los judíos melillenses en su tierra, será señal de que la convivencia que se pregona es real y de que se recupera el desarrollo económico”, cosas que para el líder de VOX Melilla son “más que necesarias”.

Lo primero que hará VOX nada más llegar al Gobierno de la Ciudad es “darle a la Comunidad Hebrea de Melilla el papel que verdaderamente merece en la sociedad y ante los hebreos melillenses”, y no como sucede ahora con el Gobierno del Partido Popular, “que parece querer darle a una asociación privada, compuesta no sólo por judíos, un papel preponderante entre los hebreos melillenses, incluso por encima de la propia Comunidad”.

De igual modo, Jesús Delgado se compromete a “trabajar lo que sea necesario por el mantenimiento y el desarrollo del Liceo Sefardí”. Un centro “ejemplar y modélico”, en el que habría que aumentar los ciclos escolares, hasta, a ser posible, llegar al Bachiller. Para ello, desde el Gobierno de la Ciudad en el que esté VOX, “apostaremos, de igual modo que se hace con otras confesiones religiosas, por ayudar a la impartir determinadas materias, merced a convecinos, acuerdos y ayudas de tipo público”.

No a los insultos

Jesús Delgado Aboy ha querido dejar claro que ningún Gobierno local en el que esté VOX tolerará “ofensas, insultos, menosprecios y quema de banderas de un estado por el que se ven representados los judíos melillenses, como es el Estado de Israel” que, recordó, es la “única democracia plenamente funcional de Oriente Próximo”.

Delgado ha recordado que los últimos gobiernos de PP y PSOE “han permitido y tolerado que en las principales calles de esta ciudad se insulte, se hagan pintadas en comercios y se amenace a los judíos melillenses”.

Delgado recordó que hay partidos que atacan a la convivencia entre comunidades; “lo que no puede ser es que cada vez que CPM quiera desviar la atención sobre el islamismo radical, monte manifestaciones basadas en el insulto, el menosprecio y la ruptura de la convivencia en Melilla, con proclamas que van directamente encaminadas a ofender a los judíos melillenses”.

